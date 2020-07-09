Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты

Россия не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя международное авиасообщение при сохранении опасности второй волны пандемии коронавируса. Об этом заявил вице- премьер РФ Дмитрий Чернышенко журналистам.

Так он прокомментировал появившиеся сегодня сообщения о готовящемся списке стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение.

"Рисковать здоровьем граждан никто не собирается. Иначе зачем было потрачено столько усилий, столько жизней спасено, чтобы сейчас так бездумно подобные действия принять", - цитирует Чернышенко ТАСС.

Вице-премьер отметил, что не располагает информацией о подготовленном Роспотребнадзором списке стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, и не может ни подтвердить, ни опровергнуть.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор предложил возобновить международное авиасообщение с 9 странами Европы и Китаем. Письмо ведомства, с копией которого ознакомилась "РГ", ведомство направило Минтранс и Росавиацию.