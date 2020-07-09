ЦСКА обновил рекорд по количеству попаданий в еврокубки подряд

Московский ЦСКА в 19-й раз подряд гарантировал себе место в еврокубках на следующий сезон.

По итогам 27-го тура ЦСКА обеспечил себе место в еврокубках на будущий сезон. Команда сохраняет шансы на выступление в Лиге чемпионов либо Лиге Европы. Примечательно, что ЦСКА гарантировал себе участие в еврокубках 19-й раз подряд.

Это рекордный результат для российских клубов. Всего же армейцы с учетом чемпионатов СССР выступят в континентальных клубных турнирах в 27-й раз.

По итогам 27 туров на счету ЦСКА 46 очков. Команда Виктора Ганчаренко занимает третью строчку, отставая от "Локомотива" на 4 очка.