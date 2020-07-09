Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года

Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год. Это следует из данных, распространенных бюджетным управлением Конгресса США.

"Июньский дефицит федерального бюджета в США - 863 миллиарда долларов, против восьми в прошлом году. По итогам всего 2019-го дефицит главной казны страны составил 984 миллиарда долларов", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Среди причин такой ситуации называется пандемия коронавируса и меры, на которые идет правительство, чтобы в этот период поддержать экономику страны.

В распространенном документе также говорится о сокращении поступлений в федеральный бюджет США. Доходов стало меньше на 13%, а расходы, напротив, выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.