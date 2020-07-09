Сезон 2019/20 Континентальной хоккейной лиги хоть и не был доигран до конца, для московского "Динамо" сложился неплохо. На днях Федерация хоккея России (ФХР) назвала призеров чемпионата страны: у "бело-голубых" - "бронза". А чуть раньше самым ценным игроком сезона был признан динамовский новичок, гражданин Чехии российского происхождения Дмитрий Яшкин, приехавший в КХЛ из "Вашингтона".

Форвард "Динамо" Дмитрий Яшкин с ходу стал суперзвездой КХЛ. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Когда Дмитрий был совсем маленьким, его семья переехала жить в Чехию: с одним из тамошних клубов подписал контракт его отец, тоже хоккеист. Повзрослев, Яшкин получил гражданство и теперь выступает за чешскую национальную команду, хоть и считает себя русским. О местах детства, новом контракте с "Динамо" и о будущем сезоне форвард рассказал в интервью "РГ".

В каких кондициях вышли из режима самоизоляции?

Дмитрий Яшкин: Чувствую себя хорошо. Сейчас много катаемся, ждем сборов. Трудно правильно оценить свои кондиции, но, думаю, они нормальные. В любом случае, впереди еще очень много работы.

Лишних килограммов не накопилось?

Дмитрий Яшкин: Нет, все так, как было.

Тяжело было поддерживать форму самостоятельно столь продолжительное время?

Дмитрий Яшкин: Даже не знаю. Может, кому-то и тяжело, но я к этому привык. Последние семь-восемь лет готовился к сезону самостоятельно, поэтому для меня ничего нового не было.

Привычка из НХЛ?

Дмитрий Яшкин: Конечно, там на сборы человек должен приезжать уже подготовленным.

Ваш одноклубник Андрей Миронов во время пандемии открыл в себе кулинарный талант. Вы в себе никаких способностей за это время не нашли?

Дмитрий Яшкин: Не особо. Тоже готовил. Вообще мы жили за городом, занимался там разными вещами. Газон поливал…

На лед давно вышли?

Дмитрий Яшкин: Недели две назад, как только открыли нашу базу.

Когда вышли на площадку, не было ощущения, что немного забыли, как кататься?

Дмитрий Яшкин: Да это сложно забыть. Но когда в первый раз выходишь, все-таки чувствуешь, что давно не катался, не стоял на коньках. Сейчас, думаю, все себя уже комфортно чувствуют.

Когда нет доступа ко льду, это можно как-то компенсировать?

Дмитрий Яшкин: А смысл? Мы еще и так накатаемся. Иногда полезно отдохнуть ото льда и от всего.

Защитник СКА Антон Белов, когда вернулся из НХЛ, говорил, что в КХЛ времени так много, что чай можно попить. У вас какие были первые впечатления?

Дмитрий Яшкин: Думаю, это зависит от размера площадки. Когда он вернулся, площадки везде большие, наверное, были. Сейчас все переходят на маленькие коробки. На нашей арене я ничего такого не чувствовал, у нас самая маленькая площадка. На больших аренах - совсем другое дело.

К чему было сложнее всего приспособиться?

Дмитрий Яшкин: Это не только для тех, кто приезжает из НХЛ, а вообще для всех: ты играешь три игры и все на разного размера площадках. Или американский формат, либо европейский, либо олимпийский. Надеюсь, скоро коробки будут у всех одинаковые.

Для вас какой размер наиболее оптимальный?

Дмитрий Яшкин: В принципе, мне без разницы. Вообще, я к американским площадкам больше привык. Но готов играть и на больших аренах.

Понятное дело, я всегда буду русским. У меня родители русские, все родные

Быстро нашли общий язык с главным тренером команды Владимиром Крикуновым?

Дмитрий Яшкин: Никаких проблем вообще не было. Я знаю, что от меня ждут и что я должен делать.

Был момент, после которого вы поняли: с ним сработаемся?

Дмитрий Яшкин: Я и не думал никогда, что не сработаемся. Тренер - он есть тренер. Нужно слушать, что он говорит, и от этого отталкиваться и стараться выполнять его требования.

Запомнил, как после одного из матчей в серии плей-офф со "Спартаком" Крикунов вас публично покритиковал на пресс-конференции. Это нормально?

Дмитрий Яшкин: Конечно, это не очень приятно. Но тут важно понимать, был для этого повод или нет. Если повод был, надо критику принять и задуматься над своими ошибками. Поэтому тут без обид.

Удивились, что именно вас признали самым ценным игроком сезона, а не, к примеру, вашего партнера по звену Вадима Шипачева, ставшего лучшим бомбардиром "регулярки"?

Дмитрий Яшкин: Не то, что удивился, просто приятно было. Я знаю, какая у меня игра, чем можно гордиться и к чему можно стремиться. Мне кажется, было много достойных ребят, но выбрали меня.

То есть, вы приняли признание, как должное?

Дмитрий Яшкин: Я к этому стремлюсь. Надеюсь, это не последняя моя награда.

Какой, кстати, Шипачев человек? А то у него в российском хоккее неоднозначная репутация…

Дмитрий Яшкин: Все довольны им. Он замечательный человек, а какой хоккеист вы и сами знаете. Какие могут быть к нему вопросы?

Речи в раздевалке говорит?

Дмитрий Яшкин: Говорит. Для этого и нужен капитан, чтобы высказаться, когда надо. Шипачев хорошо делает свою работу.

Можете назвать трех лучших хоккеистов КХЛ по итогам вашего дебютного сезона?

Дмитрий Яшкин: У каждой команды есть ключевые игроки, на которых они особенно полагаются. Лидеры. Поэтому выбирать трех смысла нет.

Может тогда скажете, против каких защитников в КХЛ вам сложнее всего играть?

Дмитрий Яшкин: Такой же ответ. Понятно, что ребята играющие в своих командах в первых парах - самые сильные. Наверное, против них и сложнее всего играть.

Вы приезжали в КХЛ, чтобы, по собственному признанию, доказать, что достойны играть в НХЛ. А теперь продлили контракт с "Динамо". Почему?

Дмитрий Яшкин: Пандемия - главный довод. Других нет. В сложившейся ситуации решил остаться здесь. Просто у меня нет желания сидеть дома, не зная, когда начнется следующий сезон в НХЛ. Поэтому не увидел никакой проблемы в том, чтобы продлить здесь свое существование. Наоборот, это хорошая возможность еще поднять свой уровень.

Тогда почему на два года, а не на один?

Дмитрий Яшкин: Так договорились с клубом.

Тот факт, что, оставшись в КХЛ, вы увеличили свои шансы на попадание на Олимпиаду-2022, играл роль, когда вы принимали решение?

Дмитрий Яшкин: Да это тоже сложный вопрос. Честно говоря, не задумывался над ним, еще далеко. Как будет, так и будет. Посмотрим.

В НХЛ хотят поднять игрокам эскроу (часть зарплаты, которую хоккеисты должны отдавать лиге - прим. "РГ"). Тогда с учетом налогов они будут получать только треть своих зарплат. Для вас это было фактором, когда вы принимали решение остаться в КХЛ?

Дмитрий Яшкин: Никто не знает, как оно будет. Игроки вроде стараются не допустить эскроу в 30 процентов, но неизвестно, что в итоге получится.

Кстати, есть мнение, что у КХЛ теперь появится шанс переманить из НХЛ каких-то хоккеистов в Россию. Как думаете, это реально?

Дмитрий Яшкин: Не знаю. Думаю, что те, у кого есть контракт, никуда уезжать не будут, а будут пытаться там добиться своих преимуществ. Тем более, здесь потолок зарплат и не такие предложения, какие могли бы быть.

Некоторые игроки в КХЛ открыто высказали недовольство этим самым потолком. По вашим ощущениям, среди хоккеистов действительно есть напряжение по этому поводу?

Дмитрий Яшкин: Конечно. Многим пришлось срезать зарплаты. Команды сейчас думают, как вписаться в этот потолок, потому что есть контракты, которые были заключены, когда о потолке никто не думал. Неприятный момент, который надо как-то решать.

Тем не менее, даже в таких условиях "Динамо" удалось усилить состав. По мнению экспертов, на бумаге ваше нападение, как минимум, не хуже, чем у тех же СКА и ЦСКА…

Дмитрий Яшкин: У них сильно поменялись команды, ушли ребята, на которых они рассчитывали. Так что будет намного интересней. У нас, слава Богу, ничего не поменялось. Так что все в наших руках.

Как считаете, в чем нужно добавить "Динамо" по сравнению с прошлым сезоном?

Дмитрий Яшкин: Нужно стремиться к тому, чтобы более ровно играть с командами как раз уровня СКА и ЦСКА. А то в прошедшем сезоне тому же СКА проиграли в "регулярке" все четыре матча.

Ваша семья уехала в Чехию, когда вам было восемь месяцев. Насколько сложно было поддерживать русский язык, когда все вокруг говорят на другом?

Дмитрий Яшкин: Нелегко. Но родители старались, отправляли на каникулы нас к бабушке в Омск. Понятное дело, что со временем русский язык слабел, когда уже не получалось туда ездить. Но сейчас стараюсь догонять, и, думаю, уже догнал в этом плане.

Как сами считаете, у вас есть чешский акцент?

Дмитрий Яшкин: Не знаю, скорее всего, нет. Может, был несколько лет назад, но сейчас, надеюсь, уже нет.

Вы провели детство в городе Всетин. Расскажите о нем?

Дмитрий Яшкин: Прекрасный город. Очень много природы. Люблю туда возвращаться, проводить там время. Очень много оттуда воспоминаний. Это лучший город в мире.

Чем туда заманить туристов?

Дмитрий Яшкин: Не знаю даже. Может, хоккейной ареной, которая там стоит уже много лет. А вокруг есть много классных горных курортов, где зимой можно на лыжах покататься, а летом просто гулять и наслаждаться природой.

Раз речь идет о Чехии, не могу не спросить у вас, в каких отношениях состоите с пивом?

Дмитрий Яшкин: В хороших. Народ все-таки пивной.

То есть спортсменам употреблять этот напиток в Чехии не зазорно?

Дмитрий Яшкин: Понятное дело, что как и в России спортсменам нужно думать, когда можно попить пива, когда нельзя. Но там это более традиционный момент, на который никто не обращает внимания.

При живом отце-хоккеисте были варианты найти себя в каком-нибудь другом виде спорта?

Дмитрий Яшкин: Да, я и занимался до 14 лет теннисом. Потом выбирал, чем дальше заниматься. Решил, что командный вид спорта мне больше по душе. Поэтому остался в хоккее.

Свои первые шаги вы делали в ХК "Всетин"…

Дмитрий Яшкин: Да, до 15 лет там находился.

Это ведь старинный клуб, основанный в 1904 году. Чувствуются вековые традиции?

Дмитрий Яшкин: Там лучшие фанаты в мире. Приехать туда на хоккей - это незабываемо. Соперники знают, что во Всетине непросто играть. Весь город живет хоккеем.

Потом вы продолжили карьеру в пражской "Славии". В столице совсем другая жизнь?

Дмитрий Яшкин: Конечно. Во Всетине на арену пешком ходил, транспортом вообще не пользовался. В Праге уже все по-другому. Были сложности с автобусами, троллейбусами, трамваями. Но это жизнь.

Любимые места в городе назовете?

Дмитрий Яшкин: Там их много. Я же четыре года в Праге провел. Центр, конечно, самый красивый. Всегда с радостью там гуляю, когда есть возможность. Раньше из НХЛ летом первым делом туда ездил. Сейчас такой возможности не было. Очень жаль, но, надеюсь, еще будет время.

Кумиры у вас были?

Дмитрий Яшкин: Все в это время обожали Ягра. Это же главная звезда не только в Чехии. Да и во "Всетине" играло много ребят с опытом игры в НХЛ. Было на кого ориентироваться.

Когда уезжали за океан, из КХЛ на вас не выходили?

Дмитрий Яшкин: Я сначала уехал в юниорскую лигу. Очень хотел пробиться в НХЛ. И пробился. Через год уже подписал контракт с "Сент-Луисом". Может, кто-то на отца выходил. Но до меня эта информация не дошла.

Отец - самый главный ваш критик?

Дмитрий Яшкин: Конечно.

Больше ругает или хвалит?

Дмитрий Яшкин: Хватает и того и другого. Хвалить можно, но перехваливать не надо. Больше обсуждаем то, что можно улучшить.

Помните свой первый матч против российской сборной?

Дмитрий Яшкин: Это было на турнире Ивана Глинки. Я получил гражданство как раз. Помню игру с Россией, это было очень принципиально и интересно. Я люблю играть такие матчи, тем более я победную шайбу забил. Прекрасные воспоминания (смеется). При этом, понятное дело, я всегда буду русским. У меня родители русские, все родные. Но то, что я больше чем полжизни прожил в Чехии, это, так сказать, большой кусок во мне.

Вы говорили, что у чехов совсем другой менталитет. В чем он заключается?

Дмитрий Яшкин: Сложно сказать. Каждый, пообщавшись с человеком из Чехии, наверняка составит собственное мнение. Понятное дело, и в России, и в Чехии есть разные люди. Там люди гостеприимные, добрые. Думаю, русские и чехи во многом похожи. Может, русские - больше патриоты, если вспоминать войну, историю.

Вашим первым клубом в НХЛ стал "Сент-Луис". Если верить "Википедии", это один из самых опасных городов США, Сталкивались с его темной стороной?

Дмитрий Яшкин: Сталкивался. Мы там были, когда темнокожего парня три-четыре года назад застрелили. А мы жили как раз совсем недалеко от места преступления. Все протесты проходили буквально у нас на глазах. Не очень приятно было. Но в Штатах почти в каждом городе есть районы, которые более опасны, чем другие. Мы стараемся находить районы поблагополучней.

В свой второй клуб, "Вашингтон" вы попали через так называемый драфт отказов. Что чувствует игрок, которому приходится проходить через процедуру с таким неприятным названием?

Дмитрий Яшкин: Конечно, это не очень приятно. Получилось, что попал в хорошую команду, но в ней не было для меня места, и закрепиться не получилось. Значит, такова судьба. Зато я оказался в "Вашингтоне". Познакомился с классными ребятами. Овечкиным, Кузнецовым, Орловым. Классные ребята. По-прежнему поддерживаем с ними отношения.

Москва - самый большой город из тех, в которых вам до сих пор приходилось жить. Сложно было адаптироваться? На пробки не жалуетесь?

Дмитрий Яшкин: Я здесь уже четвертое лето. Уже ко всему привык. Все нормально.