Двести русских слов вошли в финский сленг

Narrinka (от "на рынке"), mesta (от "место"), safka (от "завтрак"), sontikka (от "зонтик") и многие другие русские словечки укоренились в сленге жителей Хельсинки, сообщает портал "Русский мир". Всего их около 200. Некоторые понятия финны используют в искаженном значении. О таком любопытном открытии рассказала финский профессор Улла-Майя Форсберг, которая работает над словарем о происхождении хельсинкского сленга.

Местный жаргон начал формироваться в Хельсинки еще в конце XIX века, когда город, разрастаясь, массово поглощал жителей финской провинции. В XX веке такой разговорной речью активно пользовалась молодежь, и русские слова распространились по всей стране.

Кстати, эти слова появились в Финляндию с помощью русских солдат, которые были расквартированы в столице, и русских купцов, здесь торговавших. Сленговый окрас имеют слова "tsaju"-чаю, чайку, "mesta"-места, "lafka"-кафе, "tsut-tsut"-чуть-чуть, proplema-проблема.

Но порой оказывается, что связь некоторых сленговых слов с русским языком без лингвиста не вычислишь. Например, жители Хельсинки называют мороженое karoosi. В одно целое слились два слова, которые кричали торговцы: "Хорошее мороженое!".