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09.07.2020 18:51
Рубрика: Власть

Диспетчер слушает

Единые дежурно-диспетчерские службы хотят реформировать
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Единые дежурно-диспетчерские службы нуждаются в совершенствовании. Так полагают в МЧС. В четверг на сайте ВНИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России были представлены предложения, как улучшить работу диспетчеров. Предложений много. Одно из основных - придать службе официальный статус. Что это значит?
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Дело в том, что работу единой дежурно-диспетчерской службы, а по-простому ЕДДС, много критикуют. Самый громкий случай - это недавний разлив нефтепродуктов в Норильске. После недолгих разбирательств глава МЧС России Евгений Зиничев пожаловался на работу диспетчеров президенту. Эти же обвинения днем позже повторил и глава правительства Красноярского края Михаил Ложкин, что якобы именно на ЕДДС лежит вина на несвоевременное оповещение об аварии.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Диспетчеры стрелочниками быть не хотели, но опровержений от них не последовало. Но многие, в том числе и в МЧС, понимали, что работа единой диспетчерской службы осложнилась с тех пор, как к ним присоединили новую систему экстренных вызовов 112. Пока на развертывание системы выделялись федеральные деньги, все шло неплохо, но как финансирование стали урезать, начались сбои. Потому что нагрузка на систему огромная, а по сути она не доделана.

И тут надо иметь в виду, что сейчас в субъектах РФ насчитывается около 2,5 тысячи единых дежурных диспетчерских служб. По сути - это "мозг" российских городов и муниципальных образований и одновременно центральное звено в Единой системе оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях. То есть переоценить значимость работы ЕДДС невозможно. Но службы принадлежат не МЧС, а муниципалитетам, многие из которых, как известно, небогаты. Но именно сюда в круглосуточном режиме поступают сообщения от организаций и населения обо всех происшествиях на территории муниципалитета.

Все понимают, что диспетчерские службы нуждаются в реформировании. Но все упирается в деньги

Вместе с тем "статусность" ЕДДС до сих пор не закреплена законодательно, а значит, и денежное наполнение обеспечения работы этих служб.

В предложениях по реформированию работы диспетчеров есть также много чисто технических моментов в рамках предлагаемого нового госстандарта таких служб. Но в принципе все упирается в деньги. "Новая редакция стандарта, прежде всего, будет способствовать повышению статуса службы. Сейчас же ЕДДС создают при органах на штатной или даже нештатной основе", - такой комментарий дал начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС

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