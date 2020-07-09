Единые дежурно-диспетчерские службы хотят реформировать

Единые дежурно-диспетчерские службы нуждаются в совершенствовании. Так полагают в МЧС. В четверг на сайте ВНИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России были представлены предложения, как улучшить работу диспетчеров. Предложений много. Одно из основных - придать службе официальный статус. Что это значит?

Дело в том, что работу единой дежурно-диспетчерской службы, а по-простому ЕДДС, много критикуют. Самый громкий случай - это недавний разлив нефтепродуктов в Норильске. После недолгих разбирательств глава МЧС России Евгений Зиничев пожаловался на работу диспетчеров президенту. Эти же обвинения днем позже повторил и глава правительства Красноярского края Михаил Ложкин, что якобы именно на ЕДДС лежит вина на несвоевременное оповещение об аварии.

Диспетчеры стрелочниками быть не хотели, но опровержений от них не последовало. Но многие, в том числе и в МЧС, понимали, что работа единой диспетчерской службы осложнилась с тех пор, как к ним присоединили новую систему экстренных вызовов 112. Пока на развертывание системы выделялись федеральные деньги, все шло неплохо, но как финансирование стали урезать, начались сбои. Потому что нагрузка на систему огромная, а по сути она не доделана.

И тут надо иметь в виду, что сейчас в субъектах РФ насчитывается около 2,5 тысячи единых дежурных диспетчерских служб. По сути - это "мозг" российских городов и муниципальных образований и одновременно центральное звено в Единой системе оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях. То есть переоценить значимость работы ЕДДС невозможно. Но службы принадлежат не МЧС, а муниципалитетам, многие из которых, как известно, небогаты. Но именно сюда в круглосуточном режиме поступают сообщения от организаций и населения обо всех происшествиях на территории муниципалитета.

Все понимают, что диспетчерские службы нуждаются в реформировании. Но все упирается в деньги

Вместе с тем "статусность" ЕДДС до сих пор не закреплена законодательно, а значит, и денежное наполнение обеспечения работы этих служб.

В предложениях по реформированию работы диспетчеров есть также много чисто технических моментов в рамках предлагаемого нового госстандарта таких служб. Но в принципе все упирается в деньги. "Новая редакция стандарта, прежде всего, будет способствовать повышению статуса службы. Сейчас же ЕДДС создают при органах на штатной или даже нештатной основе", - такой комментарий дал начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко.