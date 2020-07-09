В мире
09.07.2020 12:49
Текст: Юрий Сизов

ЕЭК подготовит карту индустриализации ЕАЭС с проектами на 194,5 млрд долларов

Надежным инструментом для координации действий по импортозамещению на пространстве Евразийского экономического союза должна стать карта его индустриализации. Таков вывод содержится в информации по итогам встречи члена коллегии ЕЭК Артака Камаляна с министром промышленности Беларуси Петром Пархомчиком, сообщает БЕЛТА, уточняя, что документ еще предстоит утвердить в белорусской столице на заседании межправительственного совета. Он запланирован на 17 июля.
Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Камалян полагает, в частности, что подготовленная карта "будет отражать импортозависимые технологические направления, потенциал производителей государств-членов, сложившиеся промышленные проекты и кооперационные связи в союзе". А это, по его мнению, позволит сторонам "избежать дублирования производств и двигаться в сторону отраслевой специализации производителей".

Фото: iStock
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В проект документа, уточнил представитель ЕЭК, включены 178 крупных инвестиционных и значимых проектов на сумму $194,5 млрд в 18 отраслях, 555 технологических направлений по 29 отраслям промышленности, где возможно кооперационное сотрудничество по импортозамещению, а также 19 групп промышленных товаров, импорт по каждой из которых на таможенную территорию союза в прошлом году превысил $300 млн.

Кроме того, собеседники, уточнил источник в ЕЭК, обсудили реализацию кооперационных проектов в промышленности, "разработку единых правил определения страны происхождения товаров и учета технологических операций, взаимодействие ЕЭК и отраслевого министерства РБ при подготовке новой стратегии - основных направлений промышленного сотрудничества в ЕАЭС на период до 2025 года".

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