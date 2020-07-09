Эксперт: Какие фильмы и как мы будем смотреть в автокинотеатрах

Несмотря на то, что уже установлена дата открытия кинотеатров - 1 августа - альтернативные форматы коллективного просмотра фильмов возникают один за другим. Так, в стране появились несколько автомобильных кинотеатров - только в столице их несколько, у всех разные методы работы. Приживется ли такой формат? Стоит ли к нему относиться скептически или наоборот - радоваться как проявлению будущего? Какие фильмы хорошо смотрятся именно из автомобилей? Обозреватель "РГ" поговорила об этом с Екатериной Бордачевой - генеральным директором Международного форума "Российский кинобизнес", репертуарный менеджер независимых кинотеатров.

Верите ли вы в автокинотеатры и в их будущее, в частности, в России?

Екатерина Бордачева: С начала пандемии автокинотеатры начали возводить и реанимировать уже в апреле в Южной Корее и Германии, затем присоединились другие страны. Автокинотеатр - однозначно - не бизнес. Если посмотреть на новейшую историю этого формата в нашей стране, можно выделить несколько подходов. Сейчас, в условиях пандемии, когда остановился маховик классического смотрения в кинозалах, безопасный просмотр фильмов в автомобиле - единственная реальная альтернатива домашнему просмотру. Поэтому крупные киносети и региональные кинотеатры организовали несколько таких автомобильных кинотеатров, в основном, недалеко от действующих площадок, поскольку, как минимум, нужен большой экран, специальный звук, радиоканал, профессиональный проектор и система реализации билетов. С нуля такую работу настроить недешево - обойдется в несколько миллионов рублей. Не стоит забывать и про лицензии (права на публичный показ контента), и про разрешения госструктур. Если автокинотеатр хочет развернуть продажу билетов, то соблюдение таких условий необходимо. Другими словами, в первом случае автокинотеатр - способ поддержать действующий бизнес.

Второй подход - фестивальный или имиджевый. В ряде регионов существуют кинопередвижки, летние кинотеатры в парках и библиотека прав, позволяющая устраивать фестивали, где показы для зрителей бесплатные. Любой зритель может посмотреть на большом экране, например, фестивальную ретроспективу. А в основе имиджевого подхода - принцип социализации бренда. Это означает, что крупный бренд с целью повышения лояльности покупателей к продукту и повышения продаж устраивает промоакции с показами кинохитов.

Знаете ли еще какие-то безопасные формы - как смотреть кино? Например, в Италии кино транслировали на стенку соседнего дома, а люди смотрели на балконах.

Екатерина Бордачева: Во-первых, летний кинотеатр - излюбленный формат кинофестивалей. Они как раз и устраивают показы в парках, а в случае с автомобилями еще и на площадках возле кинотеатров. Из недавнего опыта - плавучий кинотеатр, который на днях открывается в Париже. На берегу реки устроен пляж и определен сегмент на воде для 38 моторных лодок, на каждой из которых может разместиться до 6 человек. И еще 150 зрителей могут посмотреть, конечно же, французские фильмы с берега. На этой неделе в одном из старейших театров Испании (Teatre Roma de Sagunt) коллеги развернули масштабный фестивальный проект, объединяющий кино и музыку. В оркестре перед сценической площадкой разместился экран, и в сферическом пространстве спроектировали безопасную рассадку для сотен зрителей. Проект демонстрирует классику немого кино в сопровождении живой музыки. Сейчас также демонстрируют короткометражные фильмы в метро, на цифровых дисплеях.

По какому принципу составляется репертуар автокинотеатров в мире?

Екатерина Бордачева: В России крупнейшие студии, в основном, не предоставляют контент для автокинотеатров. Насколько мне известно, в мире такой порядок распространяется на премьерные показы и новинки проката. В отдельных случаях возможен спецпоказ. Но это долгие согласования маркетинговых партнерских программ. Автокино - это показы поздним вечером и ночью, на закате, и при составлении репертуара необходимо учитывать состав зрительской аудитории. Если говорить о жанрах, то популярностью пользуются комедии, романтические истории и - общемировой тренд - авторское кино и фестивальные хиты. Хороры и ужасы, например, совсем не воспринимаются в автокинотеатре. Статистика отмечает спрос на кассовые независимые проекты и фестивальные хиты. В европейских странах, например, в Германии или Франции, в основном, демонстрируют национальное кино, семейные фильмы, байопики, исторические и литературные экранизации, романтические истории и мелодрамы.

По какому принципу составляли репертуар для российскоих автокинотеатров вы лично? Какие фильмы есть в вашем списке и почему? Каким жанрам отдается предпочтение?

Екатерина Бордачева: Главное условие - запросы аудитории. Возвращаюсь к библиотекам дистрибьюторов, вспоминаю фильмы, отмеченные зрительским вниманием на международных кинофестивалях, обращаю внимание на рейтинги ведущих кинопорталов мира и СМИ. Конечно же, и на рейтинги онлайн-кинотеатров. При отборе, часто встречаются недооцененные в российском прокате картины, которые в других странах были востребованы. Например, "Свистуны", румынского режиссера Корнелиу Порумбою, "Проксима" с Евой Грин в главной роли, или "Она" Пола Верховена. С другой стороны - фильмы - явления, вопреки прогнозам киноэкспертов, востребованные в долгом прокате, такие как "Патерсон", "Зеленая книга", "Джентльмены". Яркие характеры, истории преодоления комплексов и страхов, как в драме "Во всем виноват енот", или авантюрные приключения как в "Махинаторах" - этого ждет зритель. Хочу отдельно отметить документальный фильм Banksy о скандальном о художнике, меняющем мир и признанном при жизни.

Для каких автокинотеатров вы составляли программу, и кто и как будет составлять для других?

Екатерина Бордачева: Я сформировала программу из 16 фильмов для автокинофестиваля #LetMiSee. Это не совсем автокинотеатр. Поясню - с с технической точки зрения - да, он такой, но фильмы здесь демонстрируются бесплатно. Картины являются инструментом для привлечения зрителей, так как это промо акция для повышения лояльности аудитории к ряду брендов, организовавших мероприятие. Промо-ивент, продающий услуги, товары, устраивает розыгрыши после просмотра фильмов, дарит подарки. Таким образом, организаторы оказали небольшую финансовую поддержку независимым дистрибьюторам, которые сейчас в непростой ситуации в то время, когда обычные кинотеатры закрыты.

Не значит ли, что начнут снимать специальное кино для кинотеатров на колесах?

Екатерина Бордачева: Не исключаю такой возможности. Все зависит от масштабов такого способа киносмотрения. Если провести аналогию, как только в онлайн пришли миллионы пользователей, сформировалась индустрия веб-сериалов - специального контента. В случае с автокино это может быть роуд-муви, насыщенное специальными эффектами.

Как вы думаете, почему многие сейчас скептично относятся к автокинотеатрам? Люди боятся нового?

Екатерина Бордачева: На данный момент я бы этого не сказала. Действующие автокинотеатры собирают немало зрителей, так как нет альтернативы. Другой вопрос, что семейным, привычным этот вид просмотра не назовешь. В классических кинотеатрах, например, есть так называемый прайм-тайм, позднее утро для студентов и мамочек с детьми, и вечер с 18:00 до 21:00, т.е. массовая киноаудитория привыкла смотреть кино в такое время. Вечерние поздние сеансы тоже пользуются небольшим спросом, если это не премьера-событие. Начало сеансов в автокино в 22:00 и 0:00, показ заканчивается поздней ночью, а иногда и под утро. Все больше фильмов с хронометражом два часа и более. Это означает, что возрастная аудитория и молодежь до 18 лет также не попадает в ядро. Просмотр через стекло автомобиля, с автономным звуком, изменяет впечатление. И, наконец, автокинотеатр - история сезонная, как и летний кинотеатр.