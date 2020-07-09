Эксперт рассказал, можно ли отменить ЕГЭ по базовой математике

Завтра ЕГЭ по профильной математике будут сдавать почти 400 тысяч ребят. В этом году они впервые готовились к экзаменам дистанционно. Как это может повлиять на их результаты? Насколько удобным оказался дистант для выпускников? И нужен ли экзамен по базовой математике? Об этом "РГ" рассказал научный руководитель московского Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Иван Валерьевич, в этом году из-за коронавируса выпускники не будут сдавать ЕГЭ по базовой математике. Может, его вообще стоит отменить?

Иван Ященко: Ни в коем случае! Государство в этом году облегчило жизнь тем выпускникам, которые, например, поступают на гуманитарные специальности. Не сдавая базовую математику, можно больше сосредоточиться на профильных предметах. Но эти ребята, зная, что экзамен будет, на самом деле хорошо учились! И я абсолютно уверен, что экзамен по базовой математике крайне необходим.

Президент регулярно говорит о роли математики в профессиях цифровой экономики, о ее роли в жизни каждого человека. Действительно, "цифра" пронизывает все профессии. И, конечно, мы хотим, чтобы было больше IT-компаний. И государство их поддерживает, дает им льготы, но главный ресурс для таких компаний - это хорошие программисты, подготовка которых начинается в школе. То есть "цифра" важна каждому, и математика на это направлена. Если отменить базовую математику, то уровень подготовки ребят, которые идут в массовые профессии, существенно упадет.

А может, ЕГЭ по базовой математике тогда стоит перевести в онлайн?

Иван Ященко: Такой ЕГЭ легко может быть переведен в компьютерную форму. Но это надо обсуждать. В любом случае абсолютно каждый выпускник должен продемонстрировать свои знания по математике и русскому языку. При этом главное не завершающий этап, не сам экзамен, а многолетняя системная работа по предмету. Мы видим, что резкий рост образовательных результатов Москвы произошел через несколько лет после начала системных изменений, когда столица стала уделять больше внимания основной школе - 5-9 классам. Реализуется много проектов, таких, как "Математическая вертикаль".

В этом году ЕГЭ сдвинулся на месяц вперед. Дистанционное обучение многим ребятам далось нелегко. Может ли это негативно повлиять на результаты выпускников по профильной математике?

Иван Ященко: Мы прекрасно понимаем, что были и психологические сложности, и не у всех есть комфортные условия для занятий онлайн, особенно, если в семье несколько школьников. Но одновременно с этим многие выпускники могли с большей пользой потратить освободившееся время, лучше подготовиться. Переход на дистант позволил многим проходить непрофильные предметы в облегченном формате. И, наоборот, углубиться в профильные дисциплины. Например, по математике на помощь детям пришли ведущие педагоги, группы разработчиков на различных ресурсах. Это и телевизионный и онлайн-проект Министерства просвещения, телешкола Московского образовательного телеканала, сервис "Мои достижения" Московского центра качества образования, и, конечно, подготовка к ЕГЭ по математике от Центра педагогического мастерства. Были созданы довольно мощные проекты, разумеется, бесплатные для детей, которые позволили ребятам повторить материал, получить из первых рук консультации по решению задач.

Конечно, легче было тем школьникам, которые уже применяли дистанционные технологии в учебе. Москва здесь оказалась лидером: ведь многие олимпиады и курсы еще до периода пандемии были организованы в онлайн-формате. Внедряя электронные технологии в образовательный процесс (Московская электронная школа), столица обеспечила ребятам в том числе возможность подготовиться к любым неожиданностям, связанным с массовым переходом в онлайн. По использованию электронных ресурсов столичные школьники лидируют.

Важно, что Москва открыла свои ресурсы для всей страны. Очень полезным оказался проект полноценной онлайн-школы, в том числе по подготовке к ЕГЭ по математике и другим предметам, который ЦПМ вместе с "Яндексом" буквально за неделю запустили по инициативе вице-мэра Москвы Анастасии Раковой. Технологические возможности позволили осуществить это без единой задержки, без единого "зависания", а Центр педагогического мастерства обеспечил высочайшее качество материала. Все было сделано максимально оперативно: мы открылись 31 марта. По расписанию шли и обычные уроки, и занятия по подготовке к ЕГЭ. Суммарное количество использования этих уроков превысило 30 миллионов. Поэтому мы надеемся и верим в то, что ребята смогут хорошо сдать экзамен. Конечно, были организованы и психологические консультации. Это как в спорте: ты настраиваешься на одну дату, а соревнования сдвигаются. Поэтому к ним нужно подойти в хорошей форме.

Профильный ЕГЭ по математике в этом году будут сдавать почти 400 тысяч выпускников. Ваш прогноз: результаты улучшатся или ухудшатся?

Иван Ященко: Нужно дождаться итогов экзамена. У школьников было время использовать в том числе методические рекомендации Федерального института педагогических измерений, которые мы специально обновили в мае. Был сделан анализ типичных ошибок прошлых лет, и онлайн тренинги учитывали именно это с тем, чтобы месяц задержки экзамена ребята могли использовать не просто для поддержания формы, но и для того, чтобы улучшить свой результат. И мы видим, что ресурсы московских педагогов и лучших учителей из других городов были доступны всем.

Ребята осмысленно, а не из-под палки выбирают профильный экзамен, готовятся к нему. Отнюдь не всем обязательно набирать максимальное число баллов. Все зависит от того вуза, куда человек решил поступать. Это может быть будущий экономист, теоретический физик или программист. Кому-то достаточно 65 баллов, кому-то 80, а кто-то борется за 99 и выше. Для каждого нужна своя матподготовка. Я уверен, что в вузы придут достойно подготовленные выпускники.

И, конечно, хочется пожелать ребятам удачи на экзамене. Помните, что главное - не стремиться получить 100 баллов, а показать достойный результат, решив, в первую очередь, те задачи, в которых ты уверен, и внимательно проверив их.

За несколько месяцев дистанта школа, на ваш взгляд, больше приобрела или потеряла?

Иван Ященко: Еще не время таких эмоционально качественных оценок. Школа стала другой, встряхнулась. И я уверен, что, вернувшись к обычной жизни, она обновится и станет лучше, а ребятам будет интереснее учиться.