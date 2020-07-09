Эксперты сориентировали россиян по срокам возобновления зарубежного туризма

Пассажирские авиаперевозки могут возобновиться в России не раньше конца сентября текущего года. Такой прогноз дает Ассоциация туроператоров. Ее директор Майя Ломидзе назвала эту ситуацию оптимистичным сценарием.

"Среди популярных направлений осени - страны Средиземноморья, которые вот уже не первый год входят в пятерку самых популярных у россиян", - рассказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

До конца июля мала вероятность открытия авиасообщения с какими-то туристическими направлениями. Август - тоже под вопросом, поэтому рассматривать стоит осень. В худшем случае, по словам Ломидзе, выездной туризм начнется только в декабре.

Весной из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами. Исключением до сих пор являются вывозные авиарейсы, а также для грузовые, почтовые и санитарные перелеты.

Ранее специалисты туротрасли заявляли о возросшем внутреннем туризме. ТАСС приводит топ-10 самых популярных сейчас направлений по стране. Чаще всего россияне летят отдыхать в Симферополь, Сочи, Анапу, Минеральные воды, в Краснодар, Петербург, Калининград, Геленджик, Махачкалу и в Ростов-на-Дону.