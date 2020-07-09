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09.07.2020 18:53
Рубрика: Общество

Главный эпидемиолог США: Мир находится лишь в начале пандемии COVID-19

Текст: Диана Ковалева

Человечество находится лишь на начальном этапе пандемии коронавируса, и она, вероятнее всего, еще усилится, прежде чем ослабнет. Об этом заявил инфекционист и главный эксперт американской рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Мы видим крупные вспышки (коронавируса - прим. "РГ") в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет", - цитирует Фаучи итальянская газета Corriere della Sera.

Медик также призвал все страны мира принимать скоординированные меры для сдерживания пандемии, иначе вирус продолжит активно распространяться на протяжении еще нескольких месяцев.

По словам Фаучи, до сих пор не удается взять под контроль вспышку коронавируса в США. Ситуацию ухудшают действия некоторых штатов, которые слишком быстро стали возвращаться к нормальной жизни. Многие люди, в особенности молодежь, нарушают рекомендации, что, в свою очередь, приводит к росту числа инфицированных, отметил эпидемиолог.

Напомним, что США занимают первое место в мире по количеству случаев COVID-19 и вызванных этим заболеванием летальных исходов. По данным статистического сайта Worldometers, в Соединенных Штатах с начала пандемии было зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 135 тысяч человек скончались.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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