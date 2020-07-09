Гонка "Ф-1" в Сочи может пройти со зрителями

Российский этап Гран-при "Формулы-1" в Сочи может стать первой гонкой в нынешнем сезоне, прошедшей со зрителями. Об этом сообщает Autosport.

Официально полный календарь чемпионата, стартовавшего в Австрии лишь 5 июля, будет обнародован позднее. Однако, по информации портала, Гран-при России состоится в изначально запланированные сроки - с 25 по 27 сентября 2020 года. А судя по тому, что организаторы разморозили продажу билетов, пустых трибун на автодроме в Сочи не будет.

Кроме того, Autosport не подтвердил ходившие ранее слухи о том, что Россия, как, к примеру, Австрия и Италия, может принять сразу две гонки.