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09.07.2020 19:30
Рубрика: Спорт

Шум мотора и трибун

Гонка "Ф-1" в Сочи может пройти со зрителями
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Российский этап Гран-при "Формулы-1" в Сочи может стать первой гонкой в нынешнем сезоне, прошедшей со зрителями. Об этом сообщает Autosport.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Официально полный календарь чемпионата, стартовавшего в Австрии лишь 5 июля, будет обнародован позднее. Однако, по информации портала, Гран-при России состоится в изначально запланированные сроки - с 25 по 27 сентября 2020 года. А судя по тому, что организаторы разморозили продажу билетов, пустых трибун на автодроме в Сочи не будет.

Кроме того, Autosport не подтвердил ходившие ранее слухи о том, что Россия, как, к примеру, Австрия и Италия, может принять сразу две гонки.

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