Госдума приняла закон об электронном документообороте для tax free

Новости

Ученые нашли научное объяснение феномену "мертвой воды" 13:52
Поправки о народном бюджете прошли второе чтение 13:48
В Кабардино-Балкарии с 10 июля откроются курорты и гостиницы 13:45
В Алтайском крае вновь зафиксирована массовая гибель пчел 13:44
Путин обсудит итоги голосования по поправкам с главой ЦИК Памфиловой 13:43
Минпросвещения и Минкультуры запустили акцию "Кинолето" 13:43
Путину доложат о настроениях в медиаотрасли в связи с делом Сафронова 13:40
В помещениях администрации президента Болгарии начались обыски 13:37
Собянин рассказал о снижении числа ковидных пневмоний в Москве 13:37
Стадионы в Москве разрешили заполнять на 50% 13:35
Возбуждено уголовное дело по взлому аккаунта депутата Госдумы Горелкина 13:34
В Забайкалье Су-30 на учениях перехватили условного нарушителя 13:28
Песков: Решение об отставке Фургала не принято 13:28
Путину докладывали о деле Фургала в установленном порядке 13:27
Павлюченко вошел в список лучших нападающих "Тоттенхэма" этого века 13:24
Джаред Лето сыграет в "Троне 3" под музыку Daft Punk 13:22
Врачи нашли потенциальный ключ к лечению скрытой болезни печени 13:20
На Вологодчине сбежавшего из колонии осужденного нашли через 11 часов 13:18
Москвичи начали распродавать квартиры ради переезда в новостройки 13:15
Стали известны цены на Spotify в России 13:10
Семьям погибших военных повысят пенсию 13:09
Москва отменяет масочный режим на улицах 13:09
Михаил Мишустин возобновил поездки по регионам 13:05
Володин о Фургале: Правоохранители действовали правильно 13:03
Как хорошее вино: 23-летняя Toyota оказалась вдвое дороже новой 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 12:47
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон об электронном документообороте для tax free

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в окончательном чтении правительственный законопроект, который позволит оформлять электронные чеки в системе tax free.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Развитие системы tax free создаст дополнительные условия для повышения привлекательности въездного туризма, поднимет спрос на товары и услуги из России, - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя одобрение законопроекта. По его словам, это особенно актуально в ситуации, когда из-за коронавируса туристическая отрасль оказалась в сложном положении. Задача по ее восстановлению требует комплексного подхода.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Эксперимент с tax free продлен еще на год

Напомним, что с 1 января 2018 года Налоговый кодекс РФ позволяет иностранным гражданам вернуть НДС при вывозе за пределы ЕАЭС товаров, купленных в России. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары - например, на алкоголь и табак. Сейчас tax free действует в 16 регионах.

Новый документ позволяет магазинам в целях компенсации НДС формировать чек в электронной форме при продаже товаров иностранному гражданину в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей. Будет налажен электронный документооборот между всеми участниками системы tax free.

В Минфине РФ ранее поясняли, что чек будет автоматически передаваться в информационную систему таможенных органов. При вывозе товаров иностранный гражданин будет предъявлять таможне товар и сообщать номер чека, а таможенники - проставлять отметку о вывозе покупки. После этого чек tax free в электронном виде передается оператору, который возместит НДС иностранному гражданину.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

Власть Работа власти Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату
Международные чартеры могут запустить после летнего сезона
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 12 миллионов человек
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском "вторжении"
В России вакцинация от коронавируса будет добровольной
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации