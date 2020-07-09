Госдума приняла закон об электронном документообороте для tax free

- Развитие системы tax free создаст дополнительные условия для повышения привлекательности въездного туризма, поднимет спрос на товары и услуги из России, - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя одобрение законопроекта. По его словам, это особенно актуально в ситуации, когда из-за коронавируса туристическая отрасль оказалась в сложном положении. Задача по ее восстановлению требует комплексного подхода.

Напомним, что с 1 января 2018 года Налоговый кодекс РФ позволяет иностранным гражданам вернуть НДС при вывозе за пределы ЕАЭС товаров, купленных в России. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары - например, на алкоголь и табак. Сейчас tax free действует в 16 регионах.

Новый документ позволяет магазинам в целях компенсации НДС формировать чек в электронной форме при продаже товаров иностранному гражданину в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей. Будет налажен электронный документооборот между всеми участниками системы tax free.

В Минфине РФ ранее поясняли, что чек будет автоматически передаваться в информационную систему таможенных органов. При вывозе товаров иностранный гражданин будет предъявлять таможне товар и сообщать номер чека, а таможенники - проставлять отметку о вывозе покупки. После этого чек tax free в электронном виде передается оператору, который возместит НДС иностранному гражданину.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.