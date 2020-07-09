Хуснуллин: Работа по сокращению административных барьеров будет продолжена

Комментируя решение, о котором сообщил сегодня председатель правительства Михаил Мишустин - с 1 августа в стране сокращается количество обязательных требований в строительстве на 30% - вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал журналистам:

- Мы провели большую работу и отменили только излишние и дублирующие друг друга нормы. При этом оставшихся требований достаточно, чтобы обеспечить полную безопасность в ходе строительства и эксплуатации объектов.

Сейчас к сооружениям на стадии проектирования и строительства предъявляется более 10 тысяч обязательных требований. После вступления в силу нового постановления федерального правительства их число снизится почти на 3 тысячи единиц.

Большую работу по преодолению в отрасли административных барьеров Хуснуллин вел и в Москве, будучи заммэра столицы и возглавляя столичный стройкоплекс.

Сам он об этом говорит так:

- При работе над сокращением административных процедур мы в том числе опираемся на успешный опыт Москвы, где за последние 10 лет широкий перечень избыточных процедур был оптимизирован и почти все процедуры в сфере строительства были переведены в электронный вид.