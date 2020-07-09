Информацию с оправданием экстремизма смогут заблокировать

В последнее время все чаще отмечаются случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений, привел пример Пискарев. Он убежден, что подобные деструктивные публикации представляют угрозу для жизни и здоровья детей.

- Подростки в силу возрастных особенностей наиболее подвержены негативному влиянию, - констатировал глава комиссии. - Поэтому наш законопроект направлен не только на повышение безопасности информационного пространства, но и на предотвращение радикализации несовершеннолетних.

Инициаторы сослались на данные Генпрокуратуры, согласно которым в 2019 году было выявлено 230 представителей молодежи (до 29 лет), совершивших преступления экстремистской направленности. Из них 42 несовершеннолетних.