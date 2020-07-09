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09.07.2020 20:19
Рубрика: Власть

Доступ быстро ограничат

Информацию с оправданием экстремизма смогут заблокировать
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Члены комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне внесли в Госдуму законопроект о блокировке в интернете информации с оправданием экстремизма и терроризма. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Согласно законопроекту, ограничение доступа к ресурсу возможно по решению генпрокурора или его заместителей. Речь идет об информации экстремистского и террористического толка, угрожающей безопасности государства и проживающих в нем граждан, говорится в пояснительной записке. Блокировка будет осуществляться в короткие сроки, достижение которых затруднительно в судебном порядке, пояснили авторы.

В последнее время все чаще отмечаются случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений, привел пример Пискарев. Он убежден, что подобные деструктивные публикации представляют угрозу для жизни и здоровья детей.

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- Подростки в силу возрастных особенностей наиболее подвержены негативному влиянию, - констатировал глава комиссии. - Поэтому наш законопроект направлен не только на повышение безопасности информационного пространства, но и на предотвращение радикализации несовершеннолетних.

Инициаторы сослались на данные Генпрокуратуры, согласно которым в 2019 году было выявлено 230 представителей молодежи (до 29 лет), совершивших преступления экстремистской направленности. Из них 42 несовершеннолетних.

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