Иностранных СМИ-агентов будут не только маркировать, но штрафовать

Роскомнадзор обещает жестко маркировать иностранные СМИ-агенты. Об этом в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

"Требования к форме маркировки иностранных СМИ-иноагентов будут жесткими", - сказал он.

Субботин пояснил, что они уже разработаны, и сейчас проходят процедуру согласования. Детали маркировки замруководителя Роскомнадзора раскрыть отказался. По его словам, уже в ближайшее время можно будет к иностранным СМИ-агентам применять административную ответственность. При этом максимальная сумма штрафа составит 1 млн рублей, столько заплатят организации, которые представляют иностранные СМИ на территории нашей страны, при повторном нарушении требований, предъявляемым к ним.

Наказывать будут и российских граждан, которые по отношению к этим СМИ могут выступать учредителями, сотрудниками или представителями.