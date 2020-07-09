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09.07.2020 21:05
Рубрика: Общество

Иностранных СМИ-агентов будут не только маркировать, но штрафовать

Текст: Елена Манукиян

Роскомнадзор обещает жестко маркировать иностранные СМИ-агенты. Об этом в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

"Требования к форме маркировки иностранных СМИ-иноагентов будут жесткими", - сказал он.

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Субботин пояснил, что они уже разработаны, и сейчас проходят процедуру согласования. Детали маркировки замруководителя Роскомнадзора раскрыть отказался. По его словам, уже в ближайшее время можно будет к иностранным СМИ-агентам применять административную ответственность. При этом максимальная сумма штрафа составит 1 млн рублей, столько заплатят организации, которые представляют иностранные СМИ на территории нашей страны, при повторном нарушении требований, предъявляемым к ним.

Наказывать будут и российских граждан, которые по отношению к этим СМИ могут выступать учредителями, сотрудниками или представителями.

Общество СМИ и соцсети Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Роскомнадзор

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