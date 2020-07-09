Эпидемиологи: У части переболевших исчезли антитела к COVID-19

Испанские эпидемиологи высказали сомнение в возможности коллективного иммунитета к новому коронавирусу, поскольку у существенной части пациентов выработанные антитела исчезли спустя несколько недель.

В опубликованных в издании The Lancet результатах исследования ученые указали, что у 14 процентов переболевших, показавших положительный результат на антитела при первом после выписки анализе, через несколько недель был получен отрицательный тест. То есть иммунный ответ на коронавирус пропал. Кроме того, исследование выявило, что из 61 тысячи протестированных с 27 апреля по 11 мая этого года жителей Испании разного пола только у пяти процентов существуют антитела к SARS-CoV-2.

- Таким образом, подтвердилось предположение, что иммунитет может быть неполным, временным, то есть может сохраняться недолго, а затем исчезать, - отметила директор Института здоровья Карлоса III Ракель Йотти.

Выводы испанских эпидемиологов подтверждаются результатам схожих работ ученых из ряда других стран. Так, по словам профессора-вирусолога из Университета Рединга Яна Джонса, иммунитет к вирусу недолго сохраняется особенно у людей, переболевших легкой формой COVID-19.

- Отсутствие симптомов предполагает легкое инфицирование. Оно никогда не приводит к тому, что иммунная система работает в полную силу. Так называемая иммунологическая память при такой форме попросту не генерируется, - заявил доктор, добавив, что любой пациент с положительным тестом на антитела не является полностью защищенным и должен продолжать соблюдать меры предосторожности.

Изабелла Экерле из Женевского центра новых вирусных заболеваний отметила, что полученные в Испании результаты почти полностью совпадают с данными аналогичных исследований в США и Китае.

- Ключевой момент заключается в том, что значительная часть населения до сих пор не подверглась воздействию SARS-CoV-2. Это касается даже районов с высокой вирусной циркуляцией. Учитывая подтвержденные факты исчезновения антител у перенесших заболевание, выработка коллективного иммунитета к новому коронавирусу, вероятнее всего, недостижима, - заключила исследователь.