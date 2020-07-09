Исследование: солнечный ультрафиолет может снизить смертность от COVID

Ученые из Эдинбургского университета изучили связь между солнечным ультрафиолетовым излучением и смертностью от коронавируса SARS-CoV-2 на примере трех стран - Великобритании, Италии и США. Результаты опубликованы на сайте препринтов medRxiv.

Для исследования были взяты показатели ультрафиолетового излучения в зимний период - с января по 30 апреля 2020 года. Ученые пришли к выводу, что смертность от коронавируса обратно пропорциональна уровню ультрафиолетового солнечного излучения. Так, в США риск умереть от COVID-19 снижается на 27 процентов при усилении излучения на 100 килоджоулей на квадратный метр. В Великобритании и Италии этот показатель составил 49 и 19 процентов соответственно. Как видно из этих цифр, чем ниже средний уровень ультрафиолетового излучения - тем благотворнее его воздействие. При этом эффект не зависит от витамина D, поскольку то количество солнечного излучения, которое было исследовано, не приводит к его достаточному синтезу.

Исследователи предполагают, что солнечный ультрафиолет может мешать коронавирусу несколькими способами. Во-первых, он способствует гибели вирусов в воздухе.

Во-вторых, приводит к увеличению окиси азота на коже, затем окись проникает внутрь, расширяя кровеносные сосуды и снижая давление, что является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Также окись азота в организме страдает от воздействия коронавируса, что приводит к обширным повреждениям органов при тяжелом течении заболевания. Ультрафиолет, стимулируя выработку окиси азота, снижает этот негативный эффект.

Кроме того, есть предположение, что ультрафиолет снижает способность коронавирусов SARS-CoV и SARS-CoV-2 к репликации, повреждая белок шипа вируса, с помощью которого он проникает в клетки организма.

При этом исследователи предупреждают, что данное исследование находится на стадии препринта, то есть еще не прошло проверки независимых специалистов и нуждается в дальнейшей разработке.