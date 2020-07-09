Исследование: Учеба на "удаленке" далась родителям сложнее, чем детям

Самым стрессовым дистанционное обучение оказалось не для детей, а для их родителей. Такие данные получили эксперты Института образования ВШЭ. В опросе "вышки" приняли участие более 70 тысяч человек.

- Самой активной частью респондентов оказались родители (более 35 тысяч человек) - неудивительно, потому что из-за особенностей дистанционной учебы им пришлось поволноваться больше всех, - сообщают в ВШЭ, - Стрессовой ситуацию дистанта назвали 68% родителей - гораздо больше, чем среди учеников (41%) и учителей (48%).

Что интересно? Опрос показал, что количество детей в семье не существенно влияет на уровень стресса от "дистанционки". Организация учебы в многодетных семьях оказалась не такой уж и сложной задачей. Эксперты объяснили это тем, что в многодетных семьях родители плотнее вовлечены в жизнь детей, там есть старшие братья и сестры, которые помогают младшим.

- Для остальных родителей роль "помощников учителей" оказалась полной неожиданностью, - подчеркивают эксперты. - А вот для детей опыт учебы в дистанте оказался не настолько проблемным, как представлялось многим взрослым. Школьники ждут новых методов и форматов обучения. Дети не только испытали наименьший стресс, но и в принципе неплохо оценили свое самочувствие в дистанте.

Тех, кто не испытывал дискомфорта (40%) - больше чем тех, кому дистант не понравился (28%). Около 40% школьников рассказали о том, что им интересны новые методы обучения.

При этом педагоги стали гораздо больше рефлексировать, анализировать свою работу, обмениваться опытом. О высоком уровне взаимной поддержки рассказали 71% учителей и 86% школьных администраторов.

- Учителя возвращаются к истокам своей профессии, а родителей непривычная ситуация "вернула" в семью, - заключают авторы исследования. Среди них - Анатолий Каспржак, Анна Кобцева, Наталья Исаева и Марина Цатрян.