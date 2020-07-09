Обвиняемый в убийстве пяти человек, один из самых разыскиваемых бандитов России Александр Шарапов получил 15 лет строгого режима.

С 2001 года Шарапов находился в международном розыске, после того как он скрылся за границей, но задержали его в 2017 году уже на родине и почти случайно. Оказалось, что активный участник "ореховской" и "медведковской" группировок вернулся в Россию в 2004 году и 13 лет жил отшельником в деревне под Суздалью. Отрастил бороду, вел тихий деревенский образ жизни и растил шестерых детей. Оперативники не могли поверить, что этот тихий благообразный гражданин - тот самый разыскиваемый Шарапов из "ореховских". Но он сам назвал себя и предъявил свой старый уже недействующий паспорт. Не стал Александр Шарапов отпираться и на следствии от совершенных тяжких преступлений, в том числе убийств. Он, например, признался, что участвовал в 2001 году Греции в убийстве киллера "ореховских" Александра Солоника известного, как Саша Македонский. В итоге Шарапов за свое признание вины получил хоть и строгий, но не максимальный приговор. Как сообщила корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, Мособлсуд вынес приговор в особом порядке, в связи с заключением прокуратурой Москвы с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве.

Шарапов признался в убийстве киллера "ореховских" Солоника известного, как Саша Македонский

По словам официального представителя столичного главка СК России Юлии Ивановой, следствие установило, что Шарапов с 1994 по 2001 год убил пять человек в Москве и области. По данным следствия, в состав преступного сообщества из "лихих 90-х" входили более 30 человек. Часть из них погибла от рук своих "коллег", по остальным, в том числе лидерам ОПГ, вынесено 12 обвинительных приговоров.