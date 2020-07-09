Как после "удаленки" вернуться в офис без стресса

Из-за угрозы распространения коронавируса многие компании не торопятся возвращать своих сотрудников в офисы. Но есть и те, кто уже вернулся к прежней жизни или собирается это сделать в ближайшее время. Как снова войти в нормальный рабочий ритм?

Резкий выход на работу, считает кандидат психологических наук Вера Янышева, может сказаться на психологическом состоянии человека и вызвать психосоматические "болячки". "Многие люди до самоизоляции работали в очень жестком режиме, с большими перегрузками, дойдя до состояния эмоционального выгорания или синдрома хронической усталости, - объяснила она "РГ". - Дома же эти сотрудники вошли в расслабленный ритм, изменив и распорядок дня, и режим питания, так и не восстановив свое психоэмоциональное здоровье".

Чтобы переход к офисной жизни оказался безболезненным, психолог советует читателям "РГ" настроиться на комфортную работу, расписав распорядок дня и предстоящие дела на неделю, а то и на месяц. Важно выделить и плюсы офисной работы. "Вспомните о встречах с коллегами, приятном общении. Подумайте о возможностях профессионального роста, - отмечает Вера Янышева. - Еще проговорите все минусы вслух, пока не почувствуете, что стало легче".

Руководителям же психолог рекомендует настраивать коллектив на позитив, проводя в онлайне мастер-классы и обучающие семинары. Не исключено, что вернуться в офис захотят не все. "Это могут быть ценные кадры, поэтому советую руководству вести с ними переговоры, а в случае необходимости - рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества в онлайн-режиме", - говорит Янышева.

Сотрудникам офисов, отмечает она, не стоит терять внимание к своему здоровью, поскольку риск заболеть коронавирусом еще сохраняется.