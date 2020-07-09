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09.07.2020,  
15:15
Текст:  Алексей Моисеев

Какую колесную зенитную самоходку выбрали китайские военные

Редкая зенитная самоходная установка приняла участие в учениях сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая.

Боевая машина с одноствольной 35-мм пушкой впервые была замечена еще в 2011 году.

Выполненная на универсальном шасси ZBL-08 (изменена лишь передняя часть корпуса), данная ЗСУ участвовала в конкурсе мобильных средств противовоздушной обороны, предназначавшихся для высокоподвижных соединений, вооруженных исключительно колесной техникой.

На самоходке установлен современный прицельный комплекс, позволяющий эффективно применять оружие как по воздушным, так и по наземным целям в любое время суток.

В качестве конкурента выступил образец с многоствольной 30-мм пушкой и смонтированными на башне четырьмя контейнерами переносных зенитных ракетных комплексов FN-6.

Судя по появлявшимся в Сети материалам, после продолжавшихся довольно-таки длительное время оценочных испытаний китайские военные отдали предпочтение первому варианту. Правда, до сих пор нет данных о его названии.

Фото: Sao Vàng / youtube.com
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Известно, что кроме этих ЗСУ на данной унифицированной платформе были разработаны также бронетранспортер, боевая машина пехоты с 30-мм орудием, 105-мм истребитель танков, 122-мм самоходная гаубица, 120-мм миномет, другая боевая и вспомогательная техника.

В НОАК уделяется большое внимание развитию систем ПВО сухопутных войск. В настоящее время на вооружении уже находятся гусеничные PGZ-04A и PGZ-07, обеспечивающие действия танковых и механизированных соединений.

В 2018 году стало известно о создании уникальной пятиосной САУ с 76-мм скорострельной пушкой, которая в настоящее все еще проходит испытания.

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