Китайскую энциклопедию 15 века продали на аукционе за восемь млн евро

Два редких тома древнекитайской энциклопедии 15 века на днях были проданы на аукционе в Париже с превышением начальной цены в тысячу раз. Как сообщил французский аукционный дом Beaussant Lefevre, ушедшие с молотка за 8 миллионов 128 тысяч евро издания относятся к периоду династии Мин, правившей в Китае с 1402 по 1424 года. Изначальная стоимость выставленных на торги двух небольших книг составляла всего восемь тысяч евро.

В период с 1404 по 1408 над составлением энциклопедии Юнлэ (в переводе - "Вечное счастье") по приказу третьего императора династии Мин по имени Чжу Ди работали около двух тысяч китайских ученых. На тот период эта книга была самой полной энциклопедией в мире и содержала более 22 тысяч параграфов.

Хотя проданные в Париже рукописные издания являются копиями оригинальной энциклопедии, уникальность этих экспонатов заключается в их чрезвычайной редкости. Имя покупателя предметов старины не раскрывается организаторами торгов.