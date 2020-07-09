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09.07.2020 13:29
Рубрика: В мире

Козак: Оснований для проведения нового "нормандского саммита" нет

Текст: Юрий Когалов
Без выполнения уже достигнутых договоренностей новый саммит в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) невозможен. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По его словам, звучащие из Киева заявления, что встреча лидеров четырех стран пройдет уже в августе - это попытка выдать "желаемое за действительное". "Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет", - отметил Козак. Он подчеркнул, что саммит можно проводить только при условии, если выполняются предыдущие договоренности, пока же ни один из пунктов, согласованных на встрече в декабре 2019 года в Париже, не был реализован. Тогда были приняты решения об объявлении перемирия в Донбассе, разведении сторонами конфликта сил на трех дополнительных участках, проведении обмена пленными по принципу "всех на всех", разработке проекта закона по внесению в конституцию Украины положений об особом статусе региона. Частично был выполнен лишь пункт, касающийся обмена.

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Как обратил внимание Козак, должностные лица Украины регулярно делают различного рода заявления, противоречащие друг другу и зачастую взаимоисключающие. "Это постоянно дезориентирует других участников переговорного процесса и точно не способствует конструктивной работе. Все участники Контактной группы - и представители Донбасса, и Российской Федерации, и ОБСЕ, и самой Украины - вынуждены тратить значительную часть времени на выяснение истинной позиции Украины", - заявил он в интервью агентству ТАСС.

"Многочасовые, безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда", - отметил заместитель руководителя администрации президента РФ, добавив, что Москва не может отказаться от них, поскольку Россия является одним из участников Контактной группы и намерена делать все, чтобы мирным путем добиться прекращения конфликта вблизи своих границ.

Фото: Василий Батанов/РИА Новости
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Он также обратил внимание, что еще несколько месяцев назад были шансы наладить конструктивный открытый диалог по всем вопросам урегулирования конфликта. Но из-за нынешней политической ситуации на Украине все попытки сделать шаг вперед в выполнении Минских соглашений наталкиваются на критику, участники заседания Контактной группы подвергаются давлению.

По мнению Козака, если Киев начнет прямой и честный диалог с Донбассом, появится возможность урегулировать конфликт в кратчайшие сроки. "Если позиция будет такой, как она достаточно откровенно демонстрируется в последние месяцы - вести переговоры только с целью максимально затянуть их и ни о чем не договориться - то это прямой путь к замораживанию конфликта на многие годы", - отметил он. "Бесполезные, безрезультативные длительные переговоры только увеличивают пропасть между жителями Донбасса и властями Украины", - добавил Козак.

Что касается возможности вхождения Луганской и Донецкой народных республик в состав России, то, по его словам, "на государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались". Все заявления, которые делались на эту тему ранее, - это лишь мнения отдельных политиков и общественных деятелей, подчеркнул Козак.

В мире экс-СССР Украина Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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