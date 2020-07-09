Кравцов: Проведение ЕГЭ не вызывает опасений за здоровье школьников

Единый государственный экзамен проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм безопасности. Процедура проведения ЕГЭ не вызывает опасений за здоровье школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

- Никаких опасений за здоровье участников ЕГЭ процедура сегодня не вызывает, - рассказал Сергей Кравцов. - ЕГЭ проходит в штатном режиме. Он начался с пробных экзаменов. Также прошли экзамены по географии, литературе, информатике. Результаты будут известны на следующей неделе. Прошел экзамен по русскому языку, самый массовый экзамен, разбитый на два дня. Никаких утечек экзаменационных материалов нет. На пунктах везде соблюдается порядок и требования эпидемиологической безопасности, чтобы обеспечить здоровье всех сдающих и организаторов ЕГЭ.

Также министр подчеркнул: планируется, что 1 сентября дети придут в школу, и линейки тоже пройдут. Ученики и педагоги действительно соскучились по школе. Но при этом нужно будет обеспечить необходимые меры безопасности, чтобы обеспечить защиту здоровья, создать максимально безопасные условия. Подобные меры принимаются и в других странах.