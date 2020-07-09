Кремль назвал эффективной работу Минпромторга

В Кремле считают, что Минпромторг РФ доказал свою эффективность в условиях пандемии коронавируса, блестяще справился с работой в непростой ситуации. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Минпромторг работает весьма и весьма эффективно. Он неоднократно доказал свою эффективность в самые нелегкие дни и недели кризиса, который разразился в связи с пандемией", - отметил он.

Представитель Кремля заявил, что министерство блестяще справилось с налаживанием кризисной работы всей системы торговли. Кроме того, ведомство, по его словам, достаточно хорошо работает в условиях нелегкой международной конъюнктуры, в плане налаживания импортозамещения и обеспечения функционирования торговых систем.