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09.07.2020 13:55
Рубрика: Власть

Кремль назвал эффективной работу Минпромторга

Текст: Ксения Воронцова

В Кремле считают, что Минпромторг РФ доказал свою эффективность в условиях пандемии коронавируса, блестяще справился с работой в непростой ситуации. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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"Минпромторг работает весьма и весьма эффективно. Он неоднократно доказал свою эффективность в самые нелегкие дни и недели кризиса, который разразился в связи с пандемией", - отметил он.

Представитель Кремля заявил, что министерство блестяще справилось с налаживанием кризисной работы всей системы торговли. Кроме того, ведомство, по его словам, достаточно хорошо работает в условиях нелегкой международной конъюнктуры, в плане налаживания импортозамещения и обеспечения функционирования торговых систем.

Власть Работа власти Президент Администрация Президента Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

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