Культовый бренд деловой одежды Brooks Brothers обанкротился

Одна из ведущих компаний в США по пошиву деловой одежды Brooks Brothers, одевавшая американскую элиту на протяжении последних 202 лет, начала процедуру банкротства. Заявление о защите от кредиторов в минувшую среду поступило в суд штата Делавэр, сообщает The Wall Street Journal.

Brooks Brothers является одним из старейших и самых уважаемых брендов офисной мужской одежды в США. Основанная в 1818 году в качестве семейного бизнеса фирма одевала многих известных американских политиков и представителей крупного бизнеса. В частности, одним из известных клиентов компании был президент США Авраам Линкольн, который носил черный фрак, сшитый на заказ портными Brooks Brothers, отмечает Bloomberg. Еще как минимум 40 американских президентов пользовались костюмами этой фирмы.

Финансовые трудности у компании резко обострились на фоне пандемии коронавируса. Введенные ограничительные меры, самоизоляция и карантин обрушили спрос на деловую одежду. По данным прессы, с начала текущего года более 250 магазинов фирмы на территории Северной Америки столкнулись с небывалым спадом продаж. А еще около 130 торговых точек бренда с перебоями работают за пределами США. Уточняется, что к настоящему моменту долги бизнеса достигли 500 миллионов долларов, а его собственники активно пытаются продать фирму и активно ищут на нее покупателя.

Банкротство культовой американской компании, которая вопреки действиям своих конкурентов до настоящего времени производила часть текстильной продукции на трех фабриках в США и очень гордилась лейблом Made in the USA, является крайне неприятным сюрпризом для действующей в США администрации Дональда Трампа. Банкротство Brooks Brothers, на заводах которой работают около четырех тысяч человек, лишь увеличит армию американских безработных, которая к настоящему времени насчитывает почти 40 миллионов человек.

В то же время десятки американских ритейлеров оказались на грани банкротства из-за пандемии, вызвавшей резкое падение доходов и потребительского спроса на одежду и товары. Среди них известные бренды GNC, J.C. Penney, J Crew, Modell"s и многие другие.