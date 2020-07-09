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09.07.2020 23:18
Рубрика: Общество

Кузнецова поделилась опытом по вывозу детей из зон вооруженных конфликтов

Текст: Татьяна Владыкина
На этой неделе в режиме видеоконференций проходит "Виртуальная контртеррористическая неделя", организованная ООН. Более 300 представителей из разных стран стали участниками "виртуальной недели". Среди них - российский детский уполномоченный Анна Кузнецова. Она рассказала об опыте России по возвращению детей из Ирака и Сирии. Детский омбудсмен считает, что репатриация детей из зон вооруженных конфликтов - это гуманитарная миссия каждого государства.
Анна Кузнецова помнит истории всех детишек, за чью судьбу поборолась, и готова рассказывать о них часами. Фото: Александр Корольков/ РГ Анна Кузнецова помнит истории всех детишек, за чью судьбу поборолась, и готова рассказывать о них часами. Фото: Александр Корольков/ РГ
Анна Кузнецова помнит истории всех детишек, за чью судьбу поборолась, и готова рассказывать о них часами. Фото: Александр Корольков/ РГ

- Во-первых, это исполнение обязательств каждого государства по защите прав детей в рамках международного права - отметила Кузнецова. - Во-вторых, это гуманитарная миссия, понятная многим, это спасение детей из нечеловеческих условий, угрожающих их жизни и здоровью. И, в-третьих, вывоз детей является профилактикой терроризма, радикализации несовершеннолетних. Мы спасаем и детей, и мир от кровавого круговорота терроризма.

Фото: Константин Завражин/РГ
Кузнецова: Наказание за преступления против детей должно быть неотвратимо

Анна Кузнецова представила алгоритм по возвращению российских детей, который был разработан с участием профильных министерств и ведомств. Детский уполномоченный отметила, что опыт России интересен многим государствам.

- Коллеги из многих заинтересованных государств обращаются к нам за консультациями, и мы активно идем им на встречу, - рассказала детский уполномоченный. - Мы считаем, что необходимы дополнительные усилия для изучения положения, соблюдения прав детей, оказавшихся на территории лагерей беженцев в зоне вооруженных конфликтов, для принятия дальнейших действий и консолидации усилий.

Анна Кузнецова подчеркнула, что на сегодняшний день в лагерях беженцев на территории Сирии, в тюрьмах Ирака по различным оценкам находятся несколько тысяч детей из разных иностранных государств. Маленькие граждане очень нуждаются в помощи.

Справка "РГ"

С декабря 2018 года было организовано 7 спецбортов (4 - из Ирака, 3 - из Сирии), 156 российских детей вернулись домой к своим родственникам. Работа по возвращению маленьких россиян на родину не прекращается даже в условиях пандемии. Сейчас более 60 детей готовы к вылету, на них оформлены необходимые документы. Вывоз детей продолжится как только будут сняты ограничения.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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