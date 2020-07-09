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Лучше не надо. У нового Mi Band для России обнаружили большой недостаток

Текст:   Антон Благовещенский
09.07.2020,  
13:02
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Глобальная версия нового Xiaomi Mi Band, которая будет продаваться в том числе и в России, не получит модуль NFC, а также не будет поддерживать измерение уровня кислорода в крови.

Фото: Xiaomi

Не исключено, пишет Notebook Check, что эти функции достанутся только версии Pro, которая, очевидно, будет продаваться по более высокой цене, чем базовая модификация.

Xiaomi представила Mi Band 5 дешевле 2000 рублей. Брать или нет?

Ожидается, что глобальная версия Mi Band 5 будет анонсирована 15 июля. Один из европейских магазинов уже принимает предварительные заказы на устройство - цена составляет 40 евро, или около 3200 рублей.

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