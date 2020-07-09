Лукашенко пообещал "навести порядок" со свободой слова в Беларуси

Альтернативная точка зрения, столкновение мнений, мозговая атака, по утверждению Александра Лукашенко, должны присутствовать при выработки любого решения или мероприятия. Свой взгляд на процесс формирования общественного сознания глава государства изложил 9 июля во Дворце Независимости перед солидной аудиторией, представляющей крупнейшие СМИ Беларуси.

"Большинство из 250 человек в зале - люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение - тоже нормально, я это хорошо воспринимаю", - пояснил свою позицию президент.

Он обратил внимание, что в отдельных массмедиа стали появляться конспирологические теории о причинах его встреч с региональными активами. "Якобы что-то чрезвычайное происходит, и поэтому президенту приходится реагировать как пожарному". Ответ Лукашенко был категорически кратким: "Нет никакой чрезвычайщины", - заверил глава государства.

И встреча с представителями СМИ, по его словам, происходит исключительно из желания пояснить отдельные аспекты внутренней и внешней политики, прокомментировать происходящие события, ответить на актуальные вопросы, волнующие журналистов и их аудиторию. "Мы должны откровенно с вами поговорить по тем вопросам, прежде всего, которые волнуют вас", - подчеркнул Лукашенко.

Высказав убеждение, что для национального рынка массмедиа важным фактором является наличие государственных СМИ, президент заверил журналистов, что их число в стране сокращаться не будет. Работа Министерства информации, добавил оратор, во главе с недавно назначенным министром будет нацелена именно на поддержку таких СМИ.

В тоже время Лукашенко еще раз напомнил, что наличие свободы слова не предполагает вседозволенности. Хотя, по его оценке, некоторые ее именно так и понимают, особенно, уточнил он, это касается высказываний в сети Интернет.

Даже некоторые прогрессивно настроенные медийные персоны, обратил внимание президент, за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений. В этой связи белорусский лидер напомнил, что "свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок", - резюмировал Лукашенко.