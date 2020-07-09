Мантуров: Товарооборот с США продолжает расти

Россия наращивает взаимную торговлю с США: по итогам I квартала товарооборот вырос на 11,1%, экспорт из России увеличился на 24,9%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе онлайн-встречи с послом США Джоном Салливаном.

Стороны обсудили текущее состояние российско-американского торгово-экономического и промышленного сотрудничества: несмотря на непростую ситуацию, показатели взаимной торговли продолжают расти, расширяется инвестиционное взаимодействие.

Мантуров подчеркнул важность дальнейшего развития диалога по линии делового сообщества, в том числе проведения двусторонних бизнес-миссий и взаимодействия на уровне регионов двух стран.

"Интерес предпринимателей России и США к расширению взаимовыгодных связей сегодня на фоне восстановления экономик после пандемии коронавирусной инфекции особенно заметен", - отметил министр.