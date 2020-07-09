Медведев оценил шансы Трампа победить на выборах

Шансы действующего президента США Дональда Трампа на переизбрание выглядят не блестяще, проблемы сказываются на его рейтинге. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью KP.Ru.

- Он довольно сильно уступает своему основному сопернику, - отметил Медведев. - Хотя он человек креативный, и вполне вероятно, что может произойти такое же чудо, как и четыре года назад. Но пока из-за тяжелой ситуации в экономике, вызванной коронавирусом и столкновениями на расовой почве, его шансы выглядят не блестящим образом.

Медведев при этом подчеркнул, что "решать американскому народу"

Говоря о проблемах, он отметил, что "американцам не удается поставить под контроль развитие коронавирусной инфекции, количество заболевших растет". Кроме того, "криминальный фон и огромное количество проблем" создают протесты в США.

- Кого бы ни избрали, Россия как ответственный международный партнер, как постоянный член Совета безопасности ООН, как ядерная держава, крупная экономика будет работать с любой администрацией, мы всегда из этого исходили, - подчеркнул зампред российского Совбеза.