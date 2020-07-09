Медведев рассказал, как российским курортам конкурировать с Турцией

Границы между странами рано или поздно откроются, и, чтобы удержать наших туристов, российским курортам следует поработать над ценовой политикой для конкуренции с "той же Турцией". Такое мнение зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал в интервью KP.Ru.

- По-хорошему, на любом курорте должны быть цены, приемлемые для наших граждан, - отметил он, - гостиницы должны быть разного уровня. Ну и нужна точечная поддержка отдельных граждан, которые едут отдыхать.

Медведев напомнил, что границы рано или поздно откроются - и, если не делать вышеперечисленного, "большой поток наших людей устремится, как всегда, за границу, в ту же самую Турцию".

Он отдельно остановился на ценах на отдых в Сочи, признав, что "они высокие, и дело даже не в пандемии". "Сочи позиционирует себя как большой респектабельный курорт", - пояснил зампред Совбеза. Медведев привел в пример и другие красивые и "вдохновляющие" места, которые могут быть привлекательны для туристов. "Камчатка, Сахалин, Байкал и огромное количество других мест в нашей стране достойны того, чтобы там хотя бы раз в жизни побывать", - уверен Медведев. Однако добавил, что "это, может быть, не дешевле, чем поездка за границу".

Конкретизируя возможные меры поддержки отдыхающих, он положительно оценил предложение давать субсидии на путевки для отдыха в России семьям, где воспитываются двое и более детей. "Нужно только, как принято говорить среди финансистов, найти источник", - добавил зампред Совбеза РФ.