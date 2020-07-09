Медведев рассказал о главных качествах для поста президента

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по просьбе журналистов рассказал о главных качествах, которые необходимы для работы на посту президента.

- В любой должности, а тем более в должности президента самое главное - это работать по-серьезному, - отметил он в интервью KP.Ru, - принимать взвешенные решения, ответственно относиться к своим обязанностям.

Он добавил, что работоспособность и сила воли - это главное качество для любого человека, и на государственной должности, и в любой другой деятельности. "Вот такой лайфхак", - сказал Медведев.