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09.07.2020 11:11
Рубрика: Власть

Медведев рассказал об отношениях с Путиным

Текст: Татьяна Замахина

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что у него сохраняются товарищеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным после ухода с поста главы правительства.

- У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения, - констатировал Медведев в интервью KP.Ru. Он добавил, что в силу занимаемой должности является заместителем президента, отвечающим за функционирование Совбеза, обеспечение вопросов безопасности.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
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- Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы в сфере безопасности, - продолжил Медведев. Кроме того, обсуждаются и экономические вопросы, и социальные, отметил он.

Замглавы Совбеза также рассказал, что периодически обращается к Владимиру Путину и "по партийной проблематике", поскольку является председателем "Единой России". "Особенно когда речь шла о подготовке предложений по поддержке экономики, социальной сферы, по некоторым вопросам труда, занятости", - уточнил он.

- Так что все в порядке. Все хорошо, - заключил Медведев.

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