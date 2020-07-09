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09.07.2020 15:29
Рубрика: В мире

Меркель настаивает на принятии плана по финансированию ЕС

Текст: Александр Саможнев

Учитывая последствия экономического кризиса, вызванного пандемией, канцлер Ангела Меркель призвала до начала лета заключить соглашение по финансированию Евросоюза. "Нельзя терять время, от этого пострадают только самые слабые", - заявила Меркель в Европарламенте на презентации председательства Германии в Совете ЕС до конца текущего года.

По словам канцлера, социальный аспект так же важен для сплоченности в Европе, как и экономический. Помощь регионам, особенно пострадавшим от кризиса, была в интересах всех. Однако важно также обеспечить, чтобы "экономически сильные не были неоправданно обременены".

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Парламентарии слушали Меркель особенно внимательно, так как 17 июля в Брюсселе должны встретиться главы 27 государств и правительств Евросоюза, чтобы попытаться договориться о финансовом пакете для ЕС в размере около 1,7 триллиона евро до 2027 года. В этот пакет будет также включен фонд восстановления для преодоления экономического кризиса.

Меркель также высказалась в пользу введения ЕС, в случае необходимости, цифрового налога. "Конечно, всегда лучше, если налог можно согласовать в глобальном масштабе. Но если здесь не видно выхода, мы должны серьезно подумать о том, как найти решение для Европы", - отметила Меркель в связи с выходом США из переговоров ОЭСР.

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По ее словам, вполне законно ожидать заключения соответствующего соглашения в ОЭСР, в противном случае, возникнет угроза возникновения сложных торговых конфликтов. В то же время недопустимо, чтобы определенный вид добавленной стоимости, которая постоянно увеличивается в результате цифровой деятельности, остался почти без налогов.

По оценкам ряда экспертов, в последнее время Берлин заметно изменил свой тон по отношению к Евросоюзу. "Этот кризис явно привел к заметному развороту в немецкой политике", - заявил в интервью CNBC главный экономист ING Germany Карстен Бжески. - До начала пандемии Германия была сторонницей бюджетной осмотрительности и сбалансированности. Однако в настоящее время ее политический подход изменился в связи с пандемией, и это имеет серьезные последствия для финансовых рынков".

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