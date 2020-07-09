Меркель настаивает на принятии плана по финансированию ЕС

Учитывая последствия экономического кризиса, вызванного пандемией, канцлер Ангела Меркель призвала до начала лета заключить соглашение по финансированию Евросоюза. "Нельзя терять время, от этого пострадают только самые слабые", - заявила Меркель в Европарламенте на презентации председательства Германии в Совете ЕС до конца текущего года.

По словам канцлера, социальный аспект так же важен для сплоченности в Европе, как и экономический. Помощь регионам, особенно пострадавшим от кризиса, была в интересах всех. Однако важно также обеспечить, чтобы "экономически сильные не были неоправданно обременены".

Парламентарии слушали Меркель особенно внимательно, так как 17 июля в Брюсселе должны встретиться главы 27 государств и правительств Евросоюза, чтобы попытаться договориться о финансовом пакете для ЕС в размере около 1,7 триллиона евро до 2027 года. В этот пакет будет также включен фонд восстановления для преодоления экономического кризиса.

Меркель также высказалась в пользу введения ЕС, в случае необходимости, цифрового налога. "Конечно, всегда лучше, если налог можно согласовать в глобальном масштабе. Но если здесь не видно выхода, мы должны серьезно подумать о том, как найти решение для Европы", - отметила Меркель в связи с выходом США из переговоров ОЭСР.

По ее словам, вполне законно ожидать заключения соответствующего соглашения в ОЭСР, в противном случае, возникнет угроза возникновения сложных торговых конфликтов. В то же время недопустимо, чтобы определенный вид добавленной стоимости, которая постоянно увеличивается в результате цифровой деятельности, остался почти без налогов.

По оценкам ряда экспертов, в последнее время Берлин заметно изменил свой тон по отношению к Евросоюзу. "Этот кризис явно привел к заметному развороту в немецкой политике", - заявил в интервью CNBC главный экономист ING Germany Карстен Бжески. - До начала пандемии Германия была сторонницей бюджетной осмотрительности и сбалансированности. Однако в настоящее время ее политический подход изменился в связи с пандемией, и это имеет серьезные последствия для финансовых рынков".