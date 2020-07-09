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09.07.2020 20:13
Рубрика: Власть

Вышли на границы

Международные договоры проверят на соответствие Конституции
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Вступление в силу поправок в Конституцию РФ потребует анализа внешних обязательств России на предмет соответствия норме о ее верховенстве над положениями международных договоров. Зарубежные партнеры должны понимать, как Москва теперь будет выстраивать свои приоритеты. Эту тему вчера обсуждали федеральные и региональные парламентарии на внеочередном заседании президиума Совета законодателей.
Вячеслав Володин предложил уведомить все международные организации о принятой норме Конституции. Фото: duma.gov.ru Вячеслав Володин предложил уведомить все международные организации о принятой норме Конституции. Фото: duma.gov.ru
Вячеслав Володин предложил уведомить все международные организации о принятой норме Конституции. Фото: duma.gov.ru

"В одном из недавних выступлений Владимир Владимирович Путин использовал такое понятие, как расширенное правительство. Я убеждена, что мы можем и должны выстроить расширенный парламент - четкое системное взаимодействие Федерального Собрания и законодательных органов субъектов Федерации", - отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что парламентариям предстоит большая работа: помимо порядка сотни федеральных и федеральных конституционных законов, надо обновить конституции республик, уставы краев, областей и городов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Володин: С принятием поправок граждане смогут повлиять на качество власти

Законодательная работа предстоит и на "внешнем контуре", уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Речь идет о верховенстве положений нашей Конституции над международными соглашениями, над решениями международных организаций", - пояснил он. "Мы считаем крайне важной такую норму, и после ее вступления в силу правильно было бы проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения в рамках международных организаций, которые сформировали правовое поле в этой части в течение 90-х годов и до сегодняшнего дня действуют", - заявил Володин. Он также предложил уведомить все международные организации о принятой норме Конституции. "Чтобы наши коллеги из международных организаций, начиная с Парламентской ассамблеи Совета Европы, заканчивая другими структурами, понимали: мы будем руководствоваться своей Конституцией, и ее положение занимает доминирующее отношение к тем решениям, которые могут быть приняты или уже приняты", - подчеркнул председатель Госдумы.

Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок в Конституцию РФ

Внутри страны необходимо продумать механизм обратной связи с избирателями, продолжил Володин. "Президент передал полномочия нашим гражданам, которые теперь уже через своих депутатов будут влиять на работу правительства, на назначение и утверждение министров, вице-премьера, премьера. И для нас важно определиться, в том числе, и с форматом этих коммуникаций. Возможно, это будут отчеты ежегодные перед избирателями", - сказал он.

Следующее заседание Совета законодателей состоится уже 17 июля, оно будет посвящено вопросам поддержки малого и среднего бизнеса и развитию внутреннего туризма.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Поправки в Конституцию РФ

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