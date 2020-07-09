Минспорт рекомендовал возобновить проведение всероссийских соревнований

Министерство спорта РФ дало рекомендацию спортивным федерациям по проведению всероссийских и межрегиональных соревнований.

В соответствии с приказом общероссийским спортивным федерациям, федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо", органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта рекомендовано возобновить проведение всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований в регионах страны, сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, соревнования необходимо организовывать и проводить в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и на основании решений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории Российской Федерации.

Для того, чтобы получить допуск к соревнованиям, необходимо наличие отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения мероприятия.

Что касается проведения международных соревнований, то их планирование необходимо осуществлять в установленном Минспортом России порядке с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в соответствующем субъекте Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.