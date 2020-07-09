Минстрой намерен пересмотреть порядок переселения из времянок

Порядок расселения сибиряков и дальневосточников из временного жилья, предоставленного им в "период промышленного освоения" территорий, намерен пересмотреть Минстрой. Ведомство разработало поправки в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

Изменения были разработаны после того, как анализ правил переселения, проведенный администрацией президента, Счетной палатой и Генпрокуратурой, выявил в программе ряд недочетов.

Уточняется понятие строений, из которых следует переселять граждан. Это не предназначенные для проживания помещения, созданные в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока и предоставленные для временного проживания работникам местных предприятий и организаций. Это может быть строительный вагончик, балок, модульный блок-контейнер, барак, сборно-щитовой, каркасно-насыпной дом или иное помещение, не соответствующие понятию жилого, установленному в Жилищном кодексе. В то же время эти строения не должны располагаться на садовых, огородных и дачных участках.

Оговорено, кто считается членом семьи владельца помещения, а также какими документами люди должны подтверждать, что проживают в этом строении.

Категории граждан, подлежащих переселению, будут расширены, отмечается в пояснительной записке к документу. По ныне действующему порядку другое жилье полагается предоставлять лишь тем, кто живет во времянках, предоставленных им до 25 декабря 1991 года. Если же поправки будут приняты, расселять станут тех, кто получил такое помещение вплоть до 22 июня 2017 года.

Правила расселения предлагается распространить на Кемеровскую и Магаданскую области, где есть подобные строения. Тюменская область будет исключена из программы.

Расширение числа сибиряков и дальневосточников, которых нужно переселить, потребует значительного увеличения финансирования программы, отмечают разработчики документа.