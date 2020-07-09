Минтранс не получал письмо Роспотребнадзора по открытию авиасообщения

Минтранс РФ пока не получал письмо Роспотребнадзора с перечнем стран, с которыми предлагается открыть международное авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

"Нам оно пока не поступало", - заявил собеседник агентства.

Как ранее писал РБК со ссылкой на письмо заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова, направленное в Минтранс и Росавиацию, санитарное ведомство рассматривает для возобновления авиасообщения девять стран европейского направления: Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу и Финляндию. Также, по данным издания, речь в документе шла о четырех странах восточного направления - Китае, Вьетнаме, Монголии и Шри-Ланке.