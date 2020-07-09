Можно брать. В России упали цены на Xiaomi Mi Band 4

Средняя стоимость умного браслета Xiaomi Mi Band упала на российском рынке ниже психологически важной отметки и составила около 1900 рублей. Минимальная цена, которую можно встретить в рознице, составляет 1500 рублей, сообщает Hi-tech Mail.ru.

Фото: Xiaomi

Падение цены произошло в течение июня - если в начале месяца девайс стоил около чуть меньше 2400 рублей, то теперь его продают почти на четверть дешевле.

Заметим, что речь идет о версии без NFC. Браслет с возможностью бесконтактной оплаты по-прежнему доступен по цене, приближающейся к четырем тысячам.

15 июля состоится анонс глобальной версии Xiaomi Mi Band 5 - возможно, продавцы "расчищают склады" перед поступлением новой версии браслета. Которая в базовой модификации, вероятнее всего, не получит модуль NFC и не сможет измерять уровень кислорода в крови, а стоить будет столько же, сколько "четверка" на старте.