Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса

Россия сможет предложить гражданам не менее 3-4 вакцин от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24". Он пояснил, что уже сейчас насчитывается 17 перспективных препаратов, однако в промышленное производство попадут далеко не все.

"Думаю, на территории страны будут доступны не менее 3-4 вакцин", - сказал он.

Министр также напомнил, что первая вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, сейчас проходит испытание на добровольцах. По его словам, она переносится неплохо. Причем, вакцину тестируют сразу на двух площадках и в двух формах, одна из которых жидкая, другая - лиофилизированная, высушенная.

"И та, и другая показывают себя одинаково", - сказал Мурашко, отметив, что финальные результаты исследований можно будет озвучить, когда они завершатся и будут подведены итоги.