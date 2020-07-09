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09.07.2020 14:04
Рубрика: Происшествия

МВД: ежегодно выпадают из окон десятки малышей

Текст: Михаил Фалалеев
Каждый год и МВД России, и региональные местные главки и управления разъясняют нашим гражданам, как уберечь детей от падения с высоты. Действительно, только в Москве ежегодно выпадают из окон и нередко гибнут от 20 до 40 малышей. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что в этом году уже произошло два десятка таких случаев. И это еще только середина лета. Подавляющее большинство выпавших из окон детей воспитываются в благополучных семьях.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Получается, что не меньшая, если не большая опасность для маленьких детей, - не пруды и речки, не открытые канализационные люки или злые собаки, и даже не маньяки-педофилы. А собственные родители, забывшие закрыть окно или балкон. Впрочем, в этой беде Россия, увы, не одинока. Ежедневно в мире насмерть разбиваются примерно 130 несовершеннолетних.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Как предотвратить такую беду? Звучит банально, но полиция стала активно, даже назойливо призывать родителей к элементарной бдительности. Уже несколько лет, как в МВД разработали пусть и простенькую, но подробную памятку, где лейтмотив - не оставлять детвору без присмотра, не оставлять окна и балконы открытыми, отодвинуть от подоконников тумбочки, стулья и табуретки, чтобы малыш не смог взобраться. Памятки раздают участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.

Есть и технологические решения. В МВД разработали предложения и для изготовителей оконных рам, которые передали в подразделения Ростехнадзора. Полицейские инженеры предложили усилить москитные сетки - пока они не выдерживают веса годовалого малыша. Кроме того, эти сетки предложено крепить более жестко. Рекомендовано ставить на пластиковые рамы запирающие устройства, чтобы ребенок не смог легко открыть окно.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство МВД

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