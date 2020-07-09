МВД: ежегодно выпадают из окон десятки малышей

Каждый год и МВД России, и региональные местные главки и управления разъясняют нашим гражданам, как уберечь детей от падения с высоты. Действительно, только в Москве ежегодно выпадают из окон и нередко гибнут от 20 до 40 малышей. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что в этом году уже произошло два десятка таких случаев. И это еще только середина лета. Подавляющее большинство выпавших из окон детей воспитываются в благополучных семьях.

Получается, что не меньшая, если не большая опасность для маленьких детей, - не пруды и речки, не открытые канализационные люки или злые собаки, и даже не маньяки-педофилы. А собственные родители, забывшие закрыть окно или балкон. Впрочем, в этой беде Россия, увы, не одинока. Ежедневно в мире насмерть разбиваются примерно 130 несовершеннолетних.

Как предотвратить такую беду? Звучит банально, но полиция стала активно, даже назойливо призывать родителей к элементарной бдительности. Уже несколько лет, как в МВД разработали пусть и простенькую, но подробную памятку, где лейтмотив - не оставлять детвору без присмотра, не оставлять окна и балконы открытыми, отодвинуть от подоконников тумбочки, стулья и табуретки, чтобы малыш не смог взобраться. Памятки раздают участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.

Есть и технологические решения. В МВД разработали предложения и для изготовителей оконных рам, которые передали в подразделения Ростехнадзора. Полицейские инженеры предложили усилить москитные сетки - пока они не выдерживают веса годовалого малыша. Кроме того, эти сетки предложено крепить более жестко. Рекомендовано ставить на пластиковые рамы запирающие устройства, чтобы ребенок не смог легко открыть окно.