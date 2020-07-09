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08.07.2020 23:14
Рубрика: Экономика

Посеешь "Веру", пожнешь надежду

На Дону начали выращивать коноплю для нужд промышленности
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Спецвыпуск № 149(8203)
Фермер Геннадий Верещак из Целинского района Ростовской области засеял 10 гектаров коноплей. Он намерен вполне легально зарабатывать на производстве конопляного масла и сырья для изготовления пеньки и канатов. А чтобы впоследствии к нему не возникало вопросов, первым делом поставил в известность о своих планах местные власти и правоохранительные органы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Со стороны правоохранителей теперь проблем нет, - говорит он. - Я ведь выращиваю техническую коноплю сорта "Вера". На семена имеются необходимые сертификаты. Но вообще-то это направление я пока считаю экспериментом. Признаюсь, решение делать легальные деньги на конопле пришло сумбурно. Пока хочу просто попробовать наладить технологический процесс и посмотреть, что из этого получится. Нужно на практике узнать, подходят ли климатические условия нашей зоны для технических сортов конопли, есть ли у нас для нее вредители, какие методы культивирования лучше использовать. Только после этого буду проводить калькуляцию и рассчитывать возможные расходы и доходы. Если дело выгорит, тогда уже буду думать о строительстве цеха для первичной переработки сырья".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В успехе нового дела фермер пока не уверен на сто процентов. Во всяком случае, говорит о перспективах легального конопляного бизнеса осторожно. Что, впрочем, немудрено, ведь до сих пор на Дону коноплю целенаправленно для нужд промышленности не выращивали.

Раньше ее культивировали в более южных районах Краснодарского края, и сейчас предпринимаются попытки вырастить небольшую первую партию технической конопли в Волгоградской области. Но пока крупных конкурентов в этой сфере на Юге России нет. А между тем при хорошо налаженном технологическом процессе техническая конопля может приносить двойную и даже тройную пользу.

"Осенью собирают семена на масло, затем коноплю оставляют зимовать. Потом стебли собирают в рулоны, кипуют, затем изготавливают промышленное сырье - тресту и костру (солому и одресневевшие части стебля. - Ред.). Кроме того, я хочу выяснить, можно ли засевать озимую пшеницу на конопляном поле и не пострадает ли урожай при уборке стеблей конопли. В общем, надо экспериментировать. Кто знает, может, я со временем стану конопляным монополистом в Ростовской области", - шутит Геннадий Верещак.

Легальный конопляный бизнес может загубить на корню отсутствие устойчивого рынка сбыта

Однако несмотря на потенциальную выгоду, фермер признает, что существует серьезная проблема, которая может на корню зарубить легальный конопляный бизнес. Речь идет об отсутствии устойчивого рынка сбыта. Если семена можно без особых проблем сдать на переработку в маслоцех, то куда девать тресту и костру, пока не понятно. Производителей, которых может заинтересовать такое сырье, осталось немного. И далеко не факт, что они готовы брать его в больших объемах и по выгодной цене. Донской фермер во всей России смог найти только три таких предприятия - в Майкопе, Мордовии и Курской области.

Фото: Сергей Панасенко
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"Выращивание технической конопли - действительно, новое направление для региона. Фермер пока посадил пробный посев. И пока он проводит экспериментальную культивацию на 10 гектарах, мы тоже изучаем перспективы этой культуры, - рассказывает замглавы администрации Целинского района Сергей Макаренко. - Как оказалось, для того чтобы рентабельно выращивать техническую коноплю в промышленных целях, нужно посадить для начала хотя бы 600 гектаров. В этом случае можно запускать специальный цех для изготовления конопляного масла. А для производства пеньки нужны еще большие объемы сырья. Также для выращивания технической конопли прописана субсидия. Этот вопрос мы тоже сейчас изучаем".

Кстати, проводить сельскохозяйственные эксперименты донскому фермеру не впервой. Геннадий Верещак уже пробовал выращивать самые разные культуры. Причем речь идет не только о традиционной пшенице, подсолнечнике или чечевице. Он также культивировал нут, люцерну, эспарцет, сорго, просо. "Что-то получалось, что-то - нет. Ищу вот оптимальные варианты. Вся жизнь проходит в поисках. А что найду - сам не знаю. Может быть, коноплю", - надеется фермер.

Экономика АПК

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