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09.07.2020 07:36
Рубрика: Общество

Назван самый вредный продукт при повышенном холестерине

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Людям с высоким уровнем холестерина в крови следует исключить из рациона, прежде всего, сахар, а не продукты с насыщенными жирами. К такому выводу пришли американские исследователи. Материал об этом опубликован в научном журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

- В течение последних 80 лет людям с семейной гиперхолестеринемией (это заболевание, при котором уровень холестерина у пациентов в 2-4 раза выше, чем у здоровых людей) настоятельно рекомендовали снижать уровень холестерина с помощью режима питания с низким содержанием насыщенных жиров. Новое исследование показало, что более здоровая для сердца диета должна в первую очередь ограничивать сахар, - пояснил врач-кардиолог, профессор Дэвид Даймонд.

Фото: iStock
Доступная приправа оказалась способной снижать холестерин и давление

Еще исследователи отметили, что​​​ диета с низким содержанием углеводов эффективна для людей с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также для тех, кто имеет лишний вес, гипертоническую болезнь и сахарный диабет.

Сообщается, что выводы врачей из США согласуются с выводами, недавно опубликованными в журнале Американского колледжа кардиологов. Суть документа в том, что продукты, повышающие уровень сахара в крови (в частности, хлеб, картофель и сладости), следует минимизировать. Во избежание появления проблем со здоровьем. В том числе, со стороны сердечно-сосудистой системы.

Наука Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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