Названа точная дата прихода Spotify в Россию. Осталось недолго

Музыкальный потоковый сервис Spotify начнет работу в России уже 15 июля. Сервис располагает коллекцией в 50 миллионов песен и более миллиона подкастов.

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О грядущем запуске Spotify в России сообщило издание Variety со ссылкой на Music Business Worldwide. Позднее источники Variety подтвердили информацию о приходе музыкального сервиса на российский рынок.

Ожидается, что партнером Spotify станет оператор МТС (эти данные фигурировали в прессе и ранее). В России новому игроку придется конкурировать с "Яндекс.Музыкой", Boom! от "ВКонтакте", а также международными Apple Music, YouTube Music.