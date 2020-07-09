Одному из лучших гитаристов мира Джеку Уайту исполнилось 45 лет

Создатель групп The White Stripes, Dead Weather, Upholsterers и Raconteurs - гитарист, певец, басист, клавишник, исполнитель на губной гармонике и банджо Джек Уайт - продолжатель дела одновременно столь разных гитаристов, как Джими Хендрикс и Джимми Пейдж празднует 45-летие. Мастер спонтанных и непредсказуемых, жарких импровизаций и в то же время - хлесткого, мелодичного тяжелого рока с блюзовым фундаментом и неприкаянностью сырого по звуку гаражного пост-модернизма.

И даже не важно, сколько Джек Уайт выпустил дисков, и что у него есть Grammy, а главный музыкальный журнал мира Rolling Stones поставил его на 17-е место в списке самых великих мэтров этого амплуа. Важнее другое - и прежде и сейчас Джек Уайт - неугомонен, азартен до новых мелодий, инструментов, содружеств, музыкальных идей. И предпочитает жить не в столичных городах - Нью-Йорке или Вашингтоне (среди гламура, лоска и звездных тусовок), а провинциальном Нэшвилле, на ферме, занимающей три гектара, на природе.. Среди зданий студии, мастерских, сараев для скота, а еще - винтажной коллекции мебели, книг, диких животных, нетронутой цивилизацией природы и одиночества.

Зато в его музыке столько простора, воли и торжества эксперимента, непоседливости, риска, неприкаянности и ощущения свободы, что многие даже более успешные звезды ему давно завидуют. А меломаны ждут каждого его нового диска, как откровения. И как дара предчувствия возможности счастья от гармонии с миром, и, главное - с самими собой.

Вот и перед своим юбилеем Джек Уайт не скучал. Он выпустил новый альбом Boarding House Reach, в котором сам играет и поет, причем в очень знатной компании. С перкуссионистом Бобби Алленде, поигравшим с Дэвидом Бирном и Нилом Эвансом - клавишником джазового гитариста Джона Скофилда. Еще неожиданнее и круче то, что на ударных - Карла Азар - из концертного состава Depeche Mode. Есть в проекте и Луис Като, поигравший на барабанах с Бейонсе...

Да, Джек Уайт - ростом под 1 метр 90 и пластикой стремительного, пусть и обычно хмурого жирафа - умеет совместить, кажется, не сочетаемое не только в своей яростной и импровизационной музыке, но и в составе инструменталистов...

В диске в итоге непредсказуемо смешались панк, рок-н-ролл, электро-фанк, хип-хоп, госпел-блюз и даже отчасти кантри.

Но главное в Boarding House Reach, пожалуй, другое: музыка Джека Уайта всегда была так насыщена эмоциями и контрапунктами, что, кажется, по ней уже можно писать сценарий спектакля или фильма.

Именно так почти и получилось - первый сингл и клип альбома - Corporation - продолжительностью более семи минут, с обилием реплик, диалогов, с выстроенностью сюжета и смачными гэгами - фактически новый, только под "гаражный" рок-триллер, одновременно наследующий "Криминальному чтиву" и "Убить Билла" его любимого режиссера Квентина Тарантино.

Кажется, они оба и очень похожи - от каждого из них заранее не знаешь, чего ждать. А потом выходит премьера и вздыхаешь: "Ну надо же как круто?! И почему никто до сих пор до этого не додумался?!"

Как хорошо, что в кино и в музыке еще есть такие люди! С днем рождения тебя, Джек Уайт!