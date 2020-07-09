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09.07.2020 08:25
Рубрика: Общество

ООН: миру угрожает потепление на 1,5 градуса Цельсия в ближайшие пять лет

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) ООН заявила, что в ближайшие пять лет возрастет вероятность того, что глобальные температуры повысятся более чем на 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем. ВМО оценивает в 20% вероятность того, что этот порог будет преодолен до 2024 года. В прогнозах 2015 года вероятность этого оценивалась в 10%.

Фото: iStock
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Это значительно превышает показатели, зафиксированные Парижским климатическим соглашением. Оценка учитывает естественную изменчивость природных явлений, а также влияние выбросов углерода в результате деятельности человека. Вместе с тем, в данной модели не учитывается снижение выбросов CO2, вызванное пандемией коронавируса, отмечает ВВС. По оценке ученых, моделирование показывает сложную задачу контроля уровня изменения климата, с которым придется уже в самое ближайшее время столкнуться мировому сообществу.

"ВМО неоднократно подчеркивала, что замедление промышленного и экономического развития во время пандемии коронавируса не является заменой для устойчивых и скоординированных действий в области климата", - заявил профессор Петтери Таалас, генеральный секретарь организации.

По его словам, неспособность мирового сообщества справиться с изменением климата может угрожать благосостоянию людей, экосистемам и экономике на протяжении веков. Он подчеркнул необходимость значительных сокращений выбросов углерода для предотвращения "долгосрочного перехода в более опасный и теплый мир".

Напомним, что Парижское соглашение 2015 года поставило перед мировыми лидерами определенные цели. Они обязались приложить усилия для того, чтобы не допустить потепления в мире более чем на 1,5 градуса в этом столетии. По оценке экспертов, новая модель свидетельствует о том, что этот уровень может быть нарушен не до конца столетия, а уже в самые ближайшие годы, хотя его вероятность и оценивается как один к пяти. Специалисты выражают обеспокоенность стремительными темпами потепления климата: так, среднегодовая температура на планете уже более чем на один градус Цельсия выше, чем в 1850-х годах.

Некоторые районы мира будут ощущать глобальное потепление больше других. Ученые утверждают, что в этом году в Арктике, вероятно, среднегодовая температура будет в два раза выше, чем в среднем в мире, что приведет к масштабному таянию льдов. Они также прогнозируют, что в ближайшие пять лет в Западной Европе будет больше штормов благодаря повышению уровня моря.

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