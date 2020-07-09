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09.07.2020 19:27
Рубрика: Спорт

Если билет лишний

Оргкомитет "Токио-2020" вернет деньги болельщикам
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Фото: AP Photo/Jae C. Hong Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Поклонники спорта, которые купили билеты на соревнования в рамках Олимпиады в Токио, смогут их сдать и вернуть потраченные деньги в связи с переносом Игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Фото: AFP/ARIS MESSINIS
Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил еще одного переноса игр

Как сообщило агентство Kyodo, соответствующее решение принял организационный комитет Олимпиады.

В принципе, приобретенные билеты будут действовать и на Играх-2021, однако опция возврата по требованию будет востребована теми болельщиками, которые по личным обстоятельствам не смогут посетить мероприятия по новому расписанию.

Напомним, что Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но, учитывая ситуацию в мире, даты сдвинули на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

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