Оргкомитет "Токио-2020" вернет деньги болельщикам

Поклонники спорта, которые купили билеты на соревнования в рамках Олимпиады в Токио, смогут их сдать и вернуть потраченные деньги в связи с переносом Игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Как сообщило агентство Kyodo, соответствующее решение принял организационный комитет Олимпиады.

В принципе, приобретенные билеты будут действовать и на Играх-2021, однако опция возврата по требованию будет востребована теми болельщиками, которые по личным обстоятельствам не смогут посетить мероприятия по новому расписанию.

Напомним, что Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но, учитывая ситуацию в мире, даты сдвинули на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.