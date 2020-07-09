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09.07.2020 13:14
Рубрика: Экономика

Осенью обязательная маркировка Data Matrix появится на духах и шинах

Текст: Светлана Ментюкова
Вслед за лекарствами и обувью к системе обязательной маркировки "Честный знак" будут подключены товары парфюмерной и шинной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"С 1 октября 2020 года вступает в силу требование по обязательной маркировке парфюмерной продукции и фототоваров, с 1 ноября - шин и покрышек, с 1 января 2021 года - товаров легкой промышленности", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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В этой связи торговое ведомство призывает субъекты РФ активнее привлекать профильные компании к участию в эксперименте и регистрироваться в системе заранее, до наступления часа X.

"В преддверии 1 июля была проведена беспрецедентная информационная кампания, о маркировке многие знают. С учетом того, что на подходе введение маркировки на другие группы товаров, будут появляться другие вопросы. Большая просьба активизировать работу с оператором системы маркировки, органами исполнительной власти по проведению разъяснительной работы", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря, заместителя Министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, сказанные в ходе посвященного маркировке селекторного совещания с субъектами РФ.

Замминистра напомнил, что в регионах были созданы рабочие группы по контролю над введением маркировки, которые нацелены на решение возможных сложностей.

Как сообщалось ранее, с 1 июля стала обязательной маркировка кодами Data Matrix лекарственных препаратов, обувной продукции. Информация о движении этих товаров по товаропроводящей цепи должна передаваться в ГИС "Маркировка".

"Важно, чтобы представители бизнеса участвовали в тестировании всех возможностей маркировки, оснащали свои производственные площадки необходимым оборудованием. Существует проблема, что все откладывают на последний день, надеются, что перенесут или отменят, но правительство подходит к маркировке системно, никаких отмен и переносов не планируется", - подчеркнул Виктор Евтухов.

В ведомстве также напомнили, что для региональных органов исполнительной власти создан отдельный канал связи по маркировке, организовано информирование о проведении семинаров и вебинаров.

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По данным министерства, с 29 июня по табачной продукции в системе зарегистрировалось порядка 10 тысяч участников оборота, и в настоящее время их общее количество составляет около 89 тысяч. С 1 июня промаркировано около 200 млн упаковок сигарет, всего коды нанесены на 11,8 млрд пачек.

Для производителей обуви за это время эмитировано 50 млн кодов, за весь период - с начала эксперимента - более 2 млрд кодов. Зарегистрировалось в системе более 1 тысячи участников рынка. Общее количество зарегистрированных составило порядка 58 тысяч.

За прошедший период в системе зарегистрировалось более полутора тысяч участников обращения лекарственных средств, введено в оборот около 129 млн кодов. Всего в обороте находится 1,3 млрд кодов для лекарств.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

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